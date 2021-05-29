İngiliz basınından dünyayı sarsan rapor! Koronavirüs iddiaları gerçek çıktı!

Son bir buçuk yıldır dünyayı sarsan koronavirüs salgınında her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Dünya genelinde şimdiye dek 170 milyondan fazla kişiye bulaşan, 3 buçuk milyondan fazla kişinin de ölümüne neden olan koronavirüsün kökenleri, hala belirlenemedi.

"VİRÜS KESİN OLARAK LABORATUVARDA ÜRETİLDİ"

Virüsün ortaya çıkış şekliyle ilgili araştırmalar devam ederken, İngiliz basınında ortaya atılan bir iddia, dünya gündemine bomba gibi düştü.