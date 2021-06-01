İspanya’da maske kavgası! Uçaktaki yolculara tekme ve yumruklarla saldırdı

Uçakta yaşanan maske tartışmaları giderek daha şiddetli hale gelirken bu kez İspanya-İtalya uçuşunda yaşanan şiddetli bir kavga kameralara yansıdı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 26 Mayıs tarihinde İspanya'ya bağlı İbiza Adası'ndan İtalya'nın Milano kentine gitmek üzere havalanan Ryanair uçuşunda bulunan İtalyan bir kadın yolcu, maske takmayı reddetti.