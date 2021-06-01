Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İspanya’da maske kavgası! Uçaktaki yolculara tekme ve yumruklarla saldırdı
Giriş Tarihi: 1.6.2021 14:19 Son Güncelleme: 1.6.2021 14:28

’da maske kavgası! Uçaktaki yolculara tekme ve yumruklarla saldırdı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İspanya’da maske kavgası! Uçaktaki yolculara tekme ve yumruklarla saldırdı

salgınında uçuşlarda zorunlu hale gelen maske kullanımı, kavgalara neden olmaya devam ediyor. Son olarak ’dan ’ya gerçekleşen bir uçuşta maske takmayı reddeden bir kadın yolcu, kendisine müdahale eden herkese saldırdı. Diğer yolcular tarafından kayıt altına alınan o anlar, sosyal medyada viral oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, uluslararası seyahat kurallarını da tamamen değiştirdi. Özellikle uluslararası uçuşlarda birçok hava yolu firması yolculardan koronavirüs testi talep ederken değişmeyen zorunluğun başında ise maske kuralı geliyor.

DİĞER YOLCULARA SALDIRDI

Son zamanlarda uçuş sırasında maske takmayı reddeden yolcuların sayısı giderek artarken, maske takmayı reddeden yolculara verilen tepkiler büyük kavgalara neden oluyor.

Uçakta yaşanan maske tartışmaları giderek daha şiddetli hale gelirken bu kez İspanya-İtalya uçuşunda yaşanan şiddetli bir kavga kameralara yansıdı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 26 Mayıs tarihinde İspanya'ya bağlı İbiza Adası'ndan İtalya'nın Milano kentine gitmek üzere havalanan Ryanair uçuşunda bulunan İtalyan bir kadın yolcu, maske takmayı reddetti.

Seyahat kuralları gereğince uçuş süresinde maskesini çıkarması yasak olan yolcu, gelen tüm uyarıları rağmen maskesini çenesinin altında tutmaya devam etti.

Diğer yolcuların da uyardığı kadın, giderek daha sinirli hale geldi. Kendisini uyarak bir yolcunun önce saçını çeken kadın, uçuş ekibinin devreye girmesiyle adeta sinir krizi geçirdi.

Kadının diğer yolculara saldırmasını önlemeye çalışan personele hakaretler yağdıran İtalyan yolcu, etrafa tekme ve yumruklarla saldırdı.

Havada "maske" tartışması | Video

Milano'ya inişinin ardından gözaltına alınan yolcunun o anlarıysa, uçaktaki diğer kişiler tarafından kayıt altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya’da maske kavgası! Uçaktaki yolculara tekme ve yumruklarla saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA