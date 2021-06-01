Video Dünya Havada "maske" tartışması | Video

Havada "maske" tartışması | Video

Havada
01.06.2021 | 14:03

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İspanya'dan İtalya'ya gitmekte olan Ryanair'e ait bir uçuşta yolcular arasında maske tartışması yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine maske takmamakta ısrar eden kadın yolcu uçaktan indirildi.

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