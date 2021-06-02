İslamofobide korkutan tablo! Yüzde 250 artış var...



TÜRKLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Türklere yönelik saldırılarda bir artış var. 2018'de 174, 2019'da 253, 2020'de de 384 saldırının yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olduğunu görüyoruz. 384 saldırının yüzde 50'si Almanya'da yaşandı. Fransa'da 40, Avusturya'da 37 olay oldu. Bunları İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç takip etti. Türk düşmanlığı saikiyle yapılan saldırıların bir kısmının da aslında İslam düşmanlığı içerdiğini biliyoruz.

PKK-DEAŞ VE DHKP-C DE SALDIRDI

Irkçı saldırıların yanı sıra PKK terör örgütünün saldırıları da karşılaştı Avrupa'da yaşayan Türkler. Ayrıca geçen yıl Karabağ Savaşı'ndan dolayı Ermeniler Türk derneklerine saldırdı. DEAŞ'ın bir hareketliliği var. DHKP -C de saldılar yapıyor.