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Giriş Tarihi: 5.6.2021 14:13 Son Güncelleme: 5.6.2021 15:25

uçuşunda hareketli anlar! Kokpite girmeye çalışan yolcu…

İHA
ABD uçuşunda hareketli anlar! Kokpite girmeye çalışan yolcu…

'de - seferini yapan uçakta panik yaratan anlar yaşandı. ABD basınında yer alan haberlere göre kokpite girmeye çalışan bir yolcu, uçuştaki insanları tedirgin etti.

ABD'de Delta Havayolları'na ait Los Angeles-Nashville seferini gerçekleştiren yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. Yolculardan birinin kilidi zorlayıp kokpite girmeye çalıştığı belirtildi. Kabin görevlilerinin durumu kokpit ekibine bildirdiği, daha sonra yolcuya müdahale edildiği aktarıldı.

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Uçaktaki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, yere yatırılan yolcunun ellerinin arkasından bağlandığı ve uçağın arka kısmını götürüldüğü kameraya yansıyor.

Panik anlarının yaşandığı sırada uçağın New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque'ye yönlendirildiği ve acil iniş yaptığı kaydedildi.

ABD'de uçağın kokpitine girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı

Uçağın güvenli bir şekilde indiğini açıklayan Delta Havayolları yetkilileri, kokpite girmeye çalışan yolcunun yerel polis ve FBI tarafından uçaktan çıkarıldığını bildirdi. Uçuşu aksatan yolcu gözaltına alındı.

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ABD uçuşunda hareketli anlar! Kokpite girmeye çalışan yolcu…
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