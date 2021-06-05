Video Dünya ABD'de uçağın kokpitine girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı

ABD'de uçağın kokpitine girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı

ABD'de uçağın kokpitine girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı
05.06.2021 | 14:15

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ABD'de Los Angeles-Nashville seferini yapan uçakta kokpite girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı.

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ABD'de Delta Havayolları'na ait Los Angeles-Nashville seferini gerçekleştiren yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. Yolculardan birinin kilidi zorlayıp kokpite girmeye çalıştığı belirtildi. Kabin görevlilerinin durumu kokpit ekibine bildirdiği, daha sonra yolcuya müdahale edildiği aktarıldı. Uçaktaki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, yere yatırılan yolcunun ellerinin arkasından bağlandığı ve uçağın arka kısmını götürüldüğü kameraya yansıyor. Panik anlarının yaşandığı sırada uçağın New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque'ye yönlendirildiği ve acil iniş yaptığı kaydedildi.


Uçağın güvenli bir şekilde indiğini açıklayan Delta Havayolları yetkilileri, kokpite girmeye çalışan yolcunun yerel polis ve FBI tarafından uçaktan çıkarıldığını bildirdi. Uçuşu aksatan yolcu gözaltına alındı.

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