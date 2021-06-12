İngiliz uzmandan dikkat çeken analiz! ‘Doğalgaz keşifleri Türkiye’nin elini güçlendirdi’

Türkiye, enerji alanındaki keşifleriyle kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla tam bağımsız bir enerji politikası yürüten ve bu doğrultuda başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere Mavi Vatan'da petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam eden Türkiye, geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1 Kuyusu'nda 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞLILIĞI GİDEREK AZALIYOR"

Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Kıdemli Uzmanı Stephen O'Sullivan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin önemine işaret ederek, "Yerli gaz arzı, Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığını azaltacaktır. Ülkenin gaz talebi artsa bile Sakarya sahasından gelen gaz Türkiye'nin hem ithalata bağımlılığını azaltacak hem de kömür benzeri yakıtlar yerine doğalgaz kullanımının artmasını sağlayacaktır." dedi.

O'Sullivan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllık gaz talebinin 43 milyar metreküp civarında olduğunu ve ülkenin geçen yıl denizlerdeki en büyük keşfi yaparak tüm ithalatını karşılayacak miktarlara ulaştığını söyledi.