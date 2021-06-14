NATO Zirvesi öncesi Miçotakis’ten kritik Türkiye açıklaması!

SIĞINMACILARA YÖNELİK ŞİDDETİ REDDETTİ

Verdiği 'olumlu' mesajlara rağmen Miçotakis, Yunanistan'ın sığınmacılara uyguladığı insanlık dışı politikaları kesin bir dille reddetti. Yunanistan'ın binlerce sığınmacıyı zorla Türkiye'ye geri ittiğini inkâr eden Miçotakis, "Geri itmeler yok. Ancak işimiz sınırlarımızı korumak. Sınırlarımızı korumak için de elimizdeki tüm araç ve imkânları kullanıyoruz. Meriç'teki polislerimiz ve sahil güvenlik güçlerimiz, sığınmacıları karşılama heyeti ya da turist bürosu değil." ifadelerini kullandı.

Ancak Miçotakis'in, Fransız medyasında ılımlı mesaj olarak yansıyan bu açıklamalarının ardından Yunan basınında Ege Denizi'nde Türk Sahil Güvenlik güçlerinin Yunan botlarını rahatsız ettiğini ileri süren haberler yapılmaya devam edildi.