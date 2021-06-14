NATO Zirvesi öncesi Miçotakis’ten kritik Türkiye açıklaması!

Belçika'nın başkenti Brüksel, bugün NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirve kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili diyalogları merakla beklenirken Yunanistan kanadından çarpıcı Türkiye açıklamaları geldi.
Fransız medyasına konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ikili görüşmeler öncesi Türkiye ile ilgili olumlu mesajlar verdi. Özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşadığı çıkar çatışmaları nedeniyle yarattığı gerilimlerle dikkat çeken Yunan Başbakan, zirve öncesi verdiği ılımlı mesajlarla şaşkınlık yarattı.
"TÜRKİYE İLE YAN YANA YAŞAYACAĞIZ"
France24'e konuşan Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki en büyük görüş ayrılığının deniz yetki sınırlarındaki anlaşmazlık olduğunu vurguladı. Yaptığı açıklamalarda, "Büyük görüş ayrılıklarımızın bulunduğu sır değil. Ancak Türkiye ile yan yana yaşayacağız. Görüş ayrılıklarımızı, gerginliği tırmandırma yoluna başvurmadan, medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız" ifadelerini kullanan Miçotakis, iki ülke arasında ortak bir çerçevede anlaşılması gerektiği vurgu yaptı.
Her iki ülkenin de NATO üyesi olduğunu, mevcut ayrılıkların bu çerçeve dahilinde barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğini söyleyen Yunan Başbakan, "Gerginliğin tırmandırılmaması, NATO'nun da yararınadır" ifadelerini kullandı. "Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne karşı Doğu Akdeniz'de ne yaşanıyorsa, bunun Türkiye'nin AB ile ilişkilerine etkisi oluyor. Türkiye ile ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmalıyız. Bu çerçeve de uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine dayanmalıdır" yorumunda bulundu.
SIĞINMACILARA YÖNELİK ŞİDDETİ REDDETTİ
Verdiği 'olumlu' mesajlara rağmen Miçotakis, Yunanistan'ın sığınmacılara uyguladığı insanlık dışı politikaları kesin bir dille reddetti. Yunanistan'ın binlerce sığınmacıyı zorla Türkiye'ye geri ittiğini inkâr eden Miçotakis, "Geri itmeler yok. Ancak işimiz sınırlarımızı korumak. Sınırlarımızı korumak için de elimizdeki tüm araç ve imkânları kullanıyoruz. Meriç'teki polislerimiz ve sahil güvenlik güçlerimiz, sığınmacıları karşılama heyeti ya da turist bürosu değil." ifadelerini kullandı.
Ancak Miçotakis'in, Fransız medyasında ılımlı mesaj olarak yansıyan bu açıklamalarının ardından Yunan basınında Ege Denizi'nde Türk Sahil Güvenlik güçlerinin Yunan botlarını rahatsız ettiğini ileri süren haberler yapılmaya devam edildi.
"TÜRKİYE TACİZ ETTİ"
Türk Sahil Güvenlik teknelerinin Yunan botlarını 'rahatsız ettiğini' ileri süren ülke medyası, Yunan kara suları içinde yaşandığını iddia ettiği olayda botların bir süre birbirlerine çok yakın mesafede yüzdükten sonra Türk Sahil Güvenlik botunun, Yunan botuna dokunduğunu ileri sürdü.
Yunan tarafından Türkiye ile ilgili yapılan tutarsız açıklamaların ardından NATO Zirvesi'nde yapılacak görüşmelerse, merakla beklenir oldu.