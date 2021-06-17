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Giriş Tarihi: 17.6.2021 10:24 Son Güncelleme: 17.6.2021 10:31

’de kriz yaratan ilacında yeni adım! İlk kez denendi…

AA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’de kriz yaratan Alzheimer ilacında yeni adım! İlk kez denendi…

’nin Gıda ve İlaç Dairesi’nin geçtiğimiz günlerde onay verdiği, tedavisinde kullanılacak yeni ilaç Aduhelm’ın yankıları devam ediyor. Hastalarda bilinç kaybı ve beyin kanaması gibi yan etkiler gösterme ihtimali nedeniyle onayına itiraz edilen, 3 danışmanını istifa ettiren ilaç, dün ilk kez klinik deneyler dışında bir hastaya uygulandı.

Gıda ve İlaç Dairesi (), 2003'ten bu yana ilk kez tedavisinde kullanılması için merkezli biyoteknoloji şirketi 'in geliştirdiği ilaca, geçtiğimiz günlerde onay verdi. FDA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen Aduhelm isimli Alzheimer ilacının, erken safhalar için kullanımı onaylandı.

İLACIN ONAYI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Söz konusu ilaç, Alzheimerın ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlatıyor. Uzmanlar, ilacın amacının hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu vurguluyor.

Böylece FDA, 2003'ten bu yana ilk kez bir Alzheimer ilacının kullanımını onaylamış oldu. Öte yandan söz konusu onay bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Biogen'in kullanım onayı için yaptığı başvuruyu inceleyen bilim insanları geçen yıl bu ilacın tedavide etkili olduğunu ortaya koyacak yeterli delil olmadığını belirten bir rapor hazırlamıştı.

İLK KEZ BİR HASTAYA UYGULANDI

İlacın tartışma yaratan olası yan etkileri, FDA içinde tartışmalara neden olmuş, ilaca verilen onaya tepki gösteren üç danışman istifa etmişti.

İlacın güvenilirliğine ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD'de yeni bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda piyasa onayı alması beklenen ilaç, dün ilk kez bir hastaya uygulandı. ABD basınında çıkan haberlere göre 'da yaşayan 70 yaşındaki , ilacın klinik deneyler dışında denendiği ilk insan oldu.

TEDAVİ 60 BİN DOLAR

Her ay damar yoluyla hastaya uygulanacak ilacın masrafının 60 bin dolara mal olacağını belirten haberlerde, Aduhelm'ın 18 yılın ardından onaylanan ilk Alzheimer ilacı olarak dikkat çektiği vurgulanıyor.

Hasta uygulamasının başlatılmasının ardından ABD basınına konuşan nöroloji profesörü Dr. , ilacın Alzheimer tedavisinde yeni bir çağ açtığını söyledi.

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ABD’de kriz yaratan Alzheimer ilacında yeni adım! İlk kez denendi…
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