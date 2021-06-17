ABD’de kriz yaratan Alzheimer ilacında yeni adım! İlk kez denendi…

İlacın güvenilirliğine ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD'de yeni bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda piyasa onayı alması beklenen ilaç, dün ilk kez bir hastaya uygulandı. ABD basınında çıkan haberlere göre Rhode Island'da yaşayan 70 yaşındaki Mark Archambault, ilacın klinik deneyler dışında denendiği ilk insan oldu.

TEDAVİ 60 BİN DOLAR

Her ay damar yoluyla hastaya uygulanacak ilacın masrafının 60 bin dolara mal olacağını belirten haberlerde, Aduhelm'ın 18 yılın ardından onaylanan ilk Alzheimer ilacı olarak dikkat çektiği vurgulanıyor.