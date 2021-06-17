“Türk SİHA’ları: Savaşta devrimin yeni standardı”





ABD'deki Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün Ortadoğu Programı Direktörü Aaron Stein ise "Türkiye bunu yeni bir seviyeye taşıdı ve ülkelerin nasıl stratejik etkiler elde edebileceğini ve silah satışlarına uluslararası ilgiyi nasıl artırabileceğini gösterdi" ifadesini kullandı.