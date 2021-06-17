“Türk SİHA’ları: Savaşta devrimin yeni standardı”

Başarılarıyla savunma sanayiinde adından sıkça söz ettiren Türk SİHA'ları Almanya'da gündem olmaya devam ediyor.
Son olarak Türk İHA ve SİHA'larını mercek altına alan Alman Handelsblatt gazetesinde yer alan haberde, SİHA'ların Suriye, Libya ve Karabağ'da kendilerini ispat ettiklerine vurgu yapıldı.
"Ukrayna ve Polonya satın aldı, çok daha fazla ülke sırada" tespitinde bulunuldu. Uzmanların "savaşta devrimin yeni standardı" tanımlamasına yer verildi.
Ortadoğu uzmanı Charles Lister'ın, "Bayraktar insansız hava araçları 20'nci yüzyıldaki Rus AK-47 makineli tüfeğine benzer şekilde savaşta devrimin yeni standardı" tanımlamasına yer verildi.
ABD'deki Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün Ortadoğu Programı Direktörü Aaron Stein ise "Türkiye bunu yeni bir seviyeye taşıdı ve ülkelerin nasıl stratejik etkiler elde edebileceğini ve silah satışlarına uluslararası ilgiyi nasıl artırabileceğini gösterdi" ifadesini kullandı.