İngiltere iddiaları reddetmişti… Rusya’nın Karadeniz’deki saldırı anları anbean kaydedildi

Karadeniz'de dün yaşanan gerilim dolu anlar, dünya çapında "yeni bir savaş" paniğini de beraberinde getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada hamlenin İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender isimli destroyerın Kırım açıklarında Rus karasularına izinsiz girdiğini belirterek sınır ihlaline ateş açarak karşılık verildiğini duyurdu.
İNGİLİZ GEMİSİNE ATEŞ AÇILDI
Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği öne sürülen HMS Defender, Rus savaş jetleri Su-24'lerle de havadan saldırıya uğradı.
Geminin rotasına havadan bombalar bırakıldığını açıklayan Rus yetkililer, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, dokuz dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı." ifadelerine yer verdi.
Rus cephesinden gelen açıklamada, "HMS Defender, Rusya Federasyonu sınırını aşması halinde silahların kullanılacağı konusunda uyarılmıştı. Uyarıya tepki vermedi" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk etiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.
İNGİLİZ MUHABİRİN YAYINI HÜKÜMETİ YALANLADI
Ancak olayın dünya çapında yankı uyandırmasıyla beraber İngiltere Savunma Bakanlığı, flaş bir açıklamayla Rusya'nın kendilerine yönelik saldırı söylemlerini reddetti.
Hükümetin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HMS Defender'a uyarı atışı yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor. Rusların Karadeniz'de bir topçu tatbikatı yaptıklarına ve denizcilik camiasına faaliyetleri hakkında önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı ve rotasına bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" denildi.
İddiaların reddedilmesinin ardından gelen görüntüler, gerçekte neler olduğunu kanıtladı.
Gerilimli anlar sırasında gemide bulunan BBC muhabiri Jonathan Beale, çektiği görüntülerde Rus gemilerinin Defender'ı takip ve tehdit ettiği anları dünya kamuoyuna sundu.
Görüntülerde, HMS Defender üzerinde 20'yi aşkın jetin uçuş yaptığı detayı da yer aldı. Rus savaş gemisinin, İngiliz mürettebatla iletişime geçtiği anları kayıt altına alan Beale, "Rotanızdan dönün yoksa ateş edeceğiz" cümlelerinin sarf edildiğini de kanıtladı.
İngiliz muhabirler, Rus jetlerinin geçişinin ardından askerlerin koruma ve saldırı haırlıklarına başladığını da kaydetti. Defender'ın içinde panik dolu anların yaşandığını aktaran muhabirler, "Mürettebatımız Sea Viper füzelerini hazırladı. Uyarı ateşinden sonra gemideki askerler telaşla alev kesici kıyafetlerini giydi" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, BBC'den gelen, saldırı anlarını kanıtlar nitelikteki görüntülerin öncesinde, HMS Defender'a ait görüntüleri yayınlamıştı.
Rusya ateş açtığını duyurduğu İngiliz savaş gemisi HMS Defender'ın görüntülerini yayınladı
Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin Rus uçakları tarafından takibi görülürken, uyarı ateşinin yapıldığı anlar yer almadı.