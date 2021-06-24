Rusya ateş açtığını duyurduğu İngiliz savaş gemisi HMS Defender'ın görüntülerini yayınladı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan ve sınır ihlali yapan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin, "Defender" savaş gemisine Karadeniz'de uyarı ateşi açıldığı iddialarını reddetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili görüntüler paylaştı.
Görüntülerde, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin Rus uçakları tarafından takibi görülürken, uyarı ateşinin yapıldığı anlar yer almadı.