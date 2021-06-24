Tam 218 gün oldu! Koronavirüsü bir türlü atlatamadı: Virüs aynı bünyede mutasyona uğradı

VİRÜS AYNI BÜNYEDE MUTASYONA UĞRADI

Araştırmacılar, hastadan alınan örneklerde virüsün, bazıları Kovid-19'un insan vücuduna nüfuz etmesini sağlayan "spike" proteininde olmak üzere, mutasyona uğradığını tespit etti.

Mendes-Correa, "Bu veriler toplumda normal olarak gözlemlenen mutasyon sürecinin aynı bünye içinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu endişe verici bir durum, çünkü insan organizmasına daha iyi adapte olmuş viral varyantların ortaya çıkmasını desteklemektedir." diye konuştu.