Afganistan’ı terk eden İngiltere, yerel personeli yarı yolda bıraktı

İngiltere'ye yaptıkları oturma izinleri hala yanıtlanmayan onlarca aile, Taliban'ın açık tehdidiyle yaşamaya çalıştıklarını belirtti. Daily Mail'e konuşan dört çocuk babası Abdul, "İngilizler bizi burada kaderimize terk ediyor. Bizlere birliklerin eylül ayına kadar burada olacağı söylendi, bizlerin de oturum başvuruları buna göre ayarlandı. Ancak geri çekilme takvimini öne aldılar." ifadelerini kullandı. Sözlerine "Burada hayat oldukça tehlikeli hale geldi. Yaşadığımız bölge Taliban'ın kontrolünde. Çocuklarımı, ölüm tehditleri aldıkları için okuldan almak zorunda kaldım. Her geçen dakika ölüme daha da yaklaşıyoruz." şeklinde devam eden Afgan personel, İngiliz hükümeti tarafından çaresiz bırakıldıklarını sözlerine ekledi.

"İNGİLİZLER KENDİLERİNİ KURTARDI"

Bir diğer tercüman olan 34 yaşındaki personelse, "Taliban her geçen gün güçleniyor ve bizlerden, İngiltere'ye yardım ettiğimiz için intikam almak istiyorlar. Görünen o ki sözde arkadaşlarımız ve koruyucularımız olan İngilizler burada kalmanın kendileri için çok tehlikeli olduğunu düşünüyor ancak bizi geride bırakmakta sakınca görmüyor. Asıl tehlike bizim için, fakat başvurularımız hala işlem sırası bekliyor" diyerek yaşadıkları çaresizliği gözler önüne serdi.