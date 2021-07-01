Afganistan’ı terk eden İngiltere, yerel personeli yarı yolda bıraktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlar başlamaz açıkladığı Afganistan'dan çekilme süreci, tüm hızıyla devam ediyor. ABD askerlerinin büyük ölçüde çekildiği bölgede son olarak Almanya ve İngiltere de kuvvetlerinin geri çekilme sürecinin sonuna geldiğini açıklamıştı.
Afganistan'da son 20 yıldır NATO görevi kapsamında bulunan İngiliz birliklerinin bölgeden geri çekilmesinin, günler içinde tamamlanması beklenirken, İngiliz basınına yansıyan haberler İngiltere'nin yardımcı yerel personeline karşı olan kayıtsızlığını gözler önüne serdi.
AFGAN PERSONEL GERİDE BIRAKILDI
ABD'de gerçekleşen 11 Eylül saldırılarının ardından bölgeye giderek Taliban tehdidine karşı görev yapan İngiliz ordusunun, bölgede kalan son 200 Black Watch adlı özel birlik askerinin günler içinde ülkeyi terk edeceği belirtilirken, yıllar boyunca İngiliz birlikler için çalışan Afgan personelin, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan kaderlerine terk edileceği öğrenildi.
Daily Mail'in aktardığı detaylara göre İngiliz hükümetinin, İngiltere'ye yerleşme sözü verdiği yerel personel, geride bırakılacak.
"ÖLÜM TEHDİDİYLE YAŞIYORUZ"
İngiliz askerlerinin, Taliban'ın saldırı hazırlığında olduğu istihbaratının ardından geri çekilme sürecinin hızlandırılmasıyla ortada kalan Afgan personel, yaşadıkları korkuyu İngiliz basınına anlattı.
İngiltere'ye yaptıkları oturma izinleri hala yanıtlanmayan onlarca aile, Taliban'ın açık tehdidiyle yaşamaya çalıştıklarını belirtti. Daily Mail'e konuşan dört çocuk babası Abdul, "İngilizler bizi burada kaderimize terk ediyor. Bizlere birliklerin eylül ayına kadar burada olacağı söylendi, bizlerin de oturum başvuruları buna göre ayarlandı. Ancak geri çekilme takvimini öne aldılar." ifadelerini kullandı. Sözlerine "Burada hayat oldukça tehlikeli hale geldi. Yaşadığımız bölge Taliban'ın kontrolünde. Çocuklarımı, ölüm tehditleri aldıkları için okuldan almak zorunda kaldım. Her geçen dakika ölüme daha da yaklaşıyoruz." şeklinde devam eden Afgan personel, İngiliz hükümeti tarafından çaresiz bırakıldıklarını sözlerine ekledi.
"İNGİLİZLER KENDİLERİNİ KURTARDI"
Bir diğer tercüman olan 34 yaşındaki personelse, "Taliban her geçen gün güçleniyor ve bizlerden, İngiltere'ye yardım ettiğimiz için intikam almak istiyorlar. Görünen o ki sözde arkadaşlarımız ve koruyucularımız olan İngilizler burada kalmanın kendileri için çok tehlikeli olduğunu düşünüyor ancak bizi geride bırakmakta sakınca görmüyor. Asıl tehlike bizim için, fakat başvurularımız hala işlem sırası bekliyor" diyerek yaşadıkları çaresizliği gözler önüne serdi.
SİVİLLERE YARDIM EDEN TEK ÜLKE TÜRKİYE
Daily Mail, yayınladığı yazıda, sivil halkı tamamen savunmasız bırakan NATO kuvvetlerinden sadece Türkiye'nin sorumluluk üstlendiğine de yer verdi. İngiliz gazete, Kabil Havalimanı'nda güvenliği sağlayacak olan 500 Türk askerinin ve onlara yardımcı olacak yedek ABD askerlerinin varlığına dikkat çekti.