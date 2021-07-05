Son dakika haberi... Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili olarak Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından açıklama yapıldı.
Hazar Denizi’nde büyük patlama
"SOCAR KONTROLÜNDEKİ AÇIK DENİZ PLATFORMLARINDA KAZA YAŞANMADI"
Açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" denildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: VOLKANİK PATLAMA OLABİLİR
Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Cumhuriyet Sismoloji Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, Hazar Denizi'nde meydana gelen patlamanın araştırıldığı ve patlamanın volkanik bir patlama olabileceği belirtildi.
"HİÇBİR GEMİDE PATLAMA OLMADIĞINI SÖYLEMEK İSTERİZ"
Azerbaycan Hazar Denizcilik Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki patlamanın bir petrol tankerinde meydana geldiği iddiaları yalanlandı. Açıklamada "Sosyal medyada Hazar Denizi'ndeki olayı bir tankerin patlamasına bağlayanlar var. Bu tür bilgiler insanlarda kafa karışıklığına yol açtığı için Azerbaycan Hazar Denizcilik'e ait hiçbir gemide patlama olmadığını söylemek isteriz" ifadesine yer verildi.
"ÇAMUR VOLKANI PATLAMASININ BELİRTİLERİNE BENZİYOR"
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'ne (AMEA) bağlı Sismoloji Hizmet Merkezi Müdürü Kurban Yetirmişli yaptığı açıklamada, Hazar Denizi'ndeki patlamanın çamur volkanı patlaması belirtileri gösterdiğini ifade ederek, "Hazar Denizi'ndeki Sınır Birliklerine ait platformlarda, petrol kuyularında ve gemilerinde herhangi bir kaza meydana gelmedi. Bu bir çamur volkanının patlamasının belirtilerine benziyor. Hazar Denizi'nde birçok çamur volkanı var ve biri patladı. Patlama sonrası çıkan alev 20-30 saniye içinde söndü" dedi.