Hazar Denizi’nde büyük patlama
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Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili olarak SOCAR tarafından yapılan açıklamada, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" ifadelerine yer verildi.