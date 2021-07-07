İngilizlerden Türk askeri teknolojisine övgü! 'Türkiye liderlik yolunda'

Türkiye'nin küresel bir drone üreticisi olduğu, artık tartışılmaz gerçekler arasında kabul ediliyor. Son yıllarda savunma sanayisi alanında yaptığı atılımlarla kendinden söz ettiren Türkiye, artık dünya çapında askeri teknoloji geliştirip ihraç eden ülkelerin başında geliyor.

Başta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinde olmak üzere Suriye, Libya gibi birçok ülkede başarılı kullanımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Türk İHA/SİHA'ları, art arda analizlere konu oluyor. Son olarak İngiliz merkezli Defense News, Türkiye'nin dünya drone lideri olma yolunda olduğunu duyuran bir analiz kaleme aldı.