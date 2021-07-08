30 yıllık esaret bitti! Dağlık Karabağ’ın kalbi Şuşa yeniden ayağa kalkıyor

Ermenistan'ın 8 Mayıs 1992'de işgal ettiği Şuşa, Azerbaycan ordusu tarafından 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarıldı. Zirvedeki konumu nedeniyle Dağlık Karabağ'ın gözü olarak nitelendirilen şehir aynı zamanda Azerbaycan'ın en seçkin bilim ve kültür insanlarının doğduğu yer olması nedeniyle ülkenin tarih, kültür ve sanat başkenti olarak anılıyor.
Kentte altyapı ve yol çalışmaları devam ederken, çalışanlar ve kentte ziyarete gelenlerin konaklaması için ise otel açıldı. Harabeye dönen tarihi eserlerin ve yapıların envanteri çıkartılıyor.
Tarihi yapıların aslına uygun şekilde yeniden yapılması için çalışmalar başlatıldı. Ermenistan'ın işgal döneminde ahır olarak kullandığı tarihi camiler ve medreselerin restorasyonuna başlandı. Son Karabağ savaşında zarar gören Şuşa'daki kilisede ise büyük bir restorasyon yapılıyor.
YENİDEN KÜLTÜR BAŞKENTİ OLACAK
Şuşa'yı 21 yaşında terk eden Prof. Dr. Elçin Ahmedov, 30 yıl sonra tarih profesörü olarak doğduğu şehre döndü. SABAH'a konuşan Ahmedov, şimdi yıkılan, harabeye dönen Şuşa'daki tarihi eserlerin kayıtlarını çıkartıyor.
Ahmedov, "Şuşa benim öz vatanım, burada doğdum, burada büyüdüm. 21 yaşındayken Ermenistan Şuşa'yı işgal etti. Şuşa özgür olunca 30 yıl sonra geri geldim. Önce atamın mezarına gittim, dua edip gözyaşı döktüm. Şuşa'yı yeniden kültür başkenti yapacağız" dedi.
"HANKENDİ'Yİ BİR SAATTE ALIRIZ"
Savaş sonunda imzalanan anlaşma gereği Ermenistan tarafında kalan Hankendi, Şuşa'nın hemen altında kalıyor. Tüm üstünlük Azerbaycan tarafında.
Şuşa şehri ve sınır hattı boyunca görev yapan Azerbaycan askerleri, Şuşa'nın alınmasıyla bölgedeki tüm üstünlüğün Azerbaycan tarafına geçtiğini söyledi. Yüzbaşı Seymur Abdullayev, "Ermenistan'ın hiçbir hareket kabiliyeti kalmadı. Öyle bir konumdayız ki müsaade etsinler 1 saatte Hankendi'ni alırız" diye konuştu.
DEMİRYOLU MAYINDAN TEMİZLENİYOR
Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerdeki mayınları temizliyor. Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı'nın (ANAMA) bomba imha ve mayın temizleme uzmanları, şu ana kadar bölgede 8 binin üzerinde patlamamış mermi, roket, anti tank ve personel mayını imha etti.
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Ermenistan'ın mayın döşediği en önemli yerlerden biri ise Azerbaycan'ı Türkiye'ye demiryoluyla bağlayan hat üzerinde. Bakü-Horadiz-Nahçıvan ve Türkiye hattındaki demiryolunun 132 kilometrelik bölümünde anti tank ve personel mayınlarının temizlenmesi için çalışmalar yürütülüyor.