30 yıllık esaret bitti! Dağlık Karabağ’ın kalbi Şuşa yeniden ayağa kalkıyor

Ermenistan'ın 8 Mayıs 1992'de işgal ettiği Şuşa, Azerbaycan ordusu tarafından 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarıldı. Zirvedeki konumu nedeniyle Dağlık Karabağ'ın gözü olarak nitelendirilen şehir aynı zamanda Azerbaycan'ın en seçkin bilim ve kültür insanlarının doğduğu yer olması nedeniyle ülkenin tarih, kültür ve sanat başkenti olarak anılıyor.