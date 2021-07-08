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Giriş Tarihi: 8.7.2021 21:58 Son Güncelleme: 8.7.2021 22:07

Son dakika: İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü

İHA
Son dakika: İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü

Son dakika haberleri: İsveç'in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada çok sayıda kişinin öldüğünü bildirildi.

Son dakika haberleri: İsveç'in Orebro kenti yakınlarında paraşütle atlamak için dizayn edilmiş bir uçağın kalkışın ardından düştüğü bildirildi.

Uçakta 9 kişinin olduğu aktarılırken, uçaktakilerin durumu hakkında henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi. Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden Emil Gustavsson basına verdiği demeçte, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçaktakiler hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Polis Sözcüsü Lars Hedelin, olayı "tam bir kaza" olarak nitelendirerek, kazada çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi.

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Son dakika: İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü
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