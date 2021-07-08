Son dakika: İsveç'te uçak düştü! Çok sayıda ölü var | Video
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Son dakika haberleri: İsveç'in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada çok sayıda kişinin öldüğünü bildirildi.