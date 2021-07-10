Türkiye’nin askeri teknolojisine övgü yağıyor! ‘ABD saf dışı kalacak’

Türk savunma sanayisi, geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle küresel piyasanın önemli bir aktörü haline geldi. İHA/SİHA üretimiyle yeni nesil savaşların seyrini değiştiren Türkiye, savunma alanındaki dengeleri de değiştiriyor.

ABD FÜZELERİNE İHTİYAÇ KALMAYACAK

Başta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferindeki rolü olmak üzere birçok ülkeye yerli üretim İHA/SİHA ihraç eden Türkiye, konu olduğu analizlerde de yeni nesil askeri teknolojinin lideri olarak lanse edilmeye devam ediyor.