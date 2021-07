Branson, uzaya giden ilk milyarder oldu

Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galactic 'in sahibi İngiliz işadamı Richard Branson (70), dün 6 kişilik bir ekiple uzaya uçtu. ABD 'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport America 'dan yerel saatle 08:30'da kalkış yapan uzay aracı VSS Unity, dünyadan 88 kilometre yükseğe çıktı. Yaklaşık 90 dakika süren yolculuğun ardından da sorunsuz şekilde kalkış yaptığı noktaya indi. Branson, SpaceX 'in sahibi Elon Musk ve Amazon 'un kurucusu Jeff Bezos 'tan sonra uzay yolculuğu girişimi başlatan üçüncü kişiydi.