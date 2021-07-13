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Giriş Tarihi: 13.7.2021 09:27 Son Güncelleme: 13.7.2021 09:53

Türkiye ‘dünya savunma devleri’ listesinde!

AA
Türkiye ‘dünya savunma devleri’ listesinde!

Savunma sanayisi alanında art arda yaptığı atılımlarla küresel piyasada lider olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye, başarısıyla büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Askeri teknolojisini onlarca ülkeye ihraç eden Türkiye, dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak bilinen “Defense News Top 100"e girdi. Geçtiğimiz sene de listede yer alan Türkiye, bu sene de listede yer alan iki Türk şirketiyle kendisinden söz ettirdi.

Savunma sanayisi alanında yaptığı atılımlarla küresel piyasada kendisine tartışılmaz bir yer edinen Türkiye, askeri teknolojisini ihraç etmeye devam ediyor. Son yıllarda askeri teknoloji alanındaki başarısı analizlere konu olan Türkiye, bu kez dünyanın savunma devleri listesinde kendine yer buldu.

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100" listesine 2 Türk şirketi girdi.

SAVUNMA SATIŞLARI BAZ ALINDI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan "Defense News Top 100"ün 2021 sonuçları açıklandı.

Listeye, bu yıl ASELSAN 48, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) de 68'inci sıradan girdi.

GEÇEN SENE DE LİSTEDEYDİ

Salgın nedeniyle cirolarda büyük oynamaların yaşandığı listede 2020'de ASELSAN 48, TUSAŞ ise 53'üncü sırada yer almıştı.

ABD'li Lockheed Martin'in zirvede bulunduğu listenin üst sıralarında Boeing, Airbus, Leonardo gibi şirketler yer alıyor. Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6, Çin'den 3, Birleşik Krallık'tan 1 şirket bulunuyor.

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Türkiye ‘dünya savunma devleri’ listesinde!
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