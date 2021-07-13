Türkiye ‘dünya savunma devleri’ listesinde!

Savunma sanayisi alanında yaptığı atılımlarla küresel piyasada kendisine tartışılmaz bir yer edinen Türkiye, askeri teknolojisini ihraç etmeye devam ediyor. Son yıllarda askeri teknoloji alanındaki başarısı analizlere konu olan Türkiye, bu kez dünyanın savunma devleri listesinde kendine yer buldu.
Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100" listesine 2 Türk şirketi girdi.
SAVUNMA SATIŞLARI BAZ ALINDI
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan "Defense News Top 100"ün 2021 sonuçları açıklandı.
ABD'li Lockheed Martin'in zirvede bulunduğu listenin üst sıralarında Boeing, Airbus, Leonardo gibi şirketler yer alıyor. Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6, Çin'den 3, Birleşik Krallık'tan 1 şirket bulunuyor.