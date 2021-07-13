Türkiye ‘dünya savunma devleri’ listesinde!

Savunma sanayisi alanında yaptığı atılımlarla küresel piyasada kendisine tartışılmaz bir yer edinen Türkiye, askeri teknolojisini ihraç etmeye devam ediyor. Son yıllarda askeri teknoloji alanındaki başarısı analizlere konu olan Türkiye, bu kez dünyanın savunma devleri listesinde kendine yer buldu.