ABD'li Orta Doğu uzmanından dikkat çeken açıklama: ABD'nin bunu Türk halkına açıklaması imkansız

"ABD'NİN BU ADAMIN NEDEN PENSİLVANYA'DA KALDIĞINI TÜRK HALKINA AÇIKLAMASI İMKANSIZ"

ABD'nin Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmek için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğinin altını çizen Doran, "Buna ABD için bir ulusal güvenlik sorunu olarak bakıyorum. Yakın bir müttefikimiz var, son derece önemli bir müttefik ve bence zamanla daha önemli hale gelecek bir müttefik. Onun (FETÖ elebaşı) tarafından yönetilen bir darbe girişimi oldu ve Türkiye'deki herkes, hükümet ve benzer şekilde muhalefet tarafından nefret ediliyor. ABD'nin bu adamın neden Pennsylvania'da kaldığını Türk halkına açıklaması imkansız." diye konuştu.