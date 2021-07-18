NASA'nın Ay fotoğrafı şaşkına çevirdi! Daha önce böylesi görülmemişti!

Ünlü komplo teorisyeni yaptığı açıklamada, "NASA bizden bir şey saklamaya çalışıyor. Fotoğrafa ışık eklediğimde gerçek ortaya çıktı. NASA geliştirdiği sistemle fotoğraflara filtre ekliyor ve gerçekleri örtbas ediyor. Aslında NASA, Güneş Sistemi'ni ziyaret eden filolardan haberdar ve bunu kamuoyuyla paylaşmıyor" dedi.