NASA'nın Ay fotoğrafı şaşkına çevirdi! Daha önce böylesi görülmemişti!

Waring yaptığı açıklamada orijinal fotoğrafın yeşil renkte olduğunu, ancak fotoğrafa ışık eklediğinde ise Ay'ın önünden geçen üç UFO'nun göründüğünü söyledi. Waring, UFO'ların uzunluğunun neredeyse 2-3 km arasında olduğunu belirtti.
Ünlü komplo teorisyeni yaptığı açıklamada, "NASA bizden bir şey saklamaya çalışıyor. Fotoğrafa ışık eklediğimde gerçek ortaya çıktı. NASA geliştirdiği sistemle fotoğraflara filtre ekliyor ve gerçekleri örtbas ediyor. Aslında NASA, Güneş Sistemi'ni ziyaret eden filolardan haberdar ve bunu kamuoyuyla paylaşmıyor" dedi.
Scott C. Waring'in bu yeni iddiası internette oldukça ses getirdi ve birçok kişi iddiayla ilgili yorumda bulundu. Bazı insanlar Waring'in iddiasına karşı çıkarken, bazıları ise gerçek olduğunu söyledi. Bir grup UFO avcısı, uzun zamandan beridir uzaylıların insanlığı izlediğini söyledi. Bununla birlikte yetkililerin son dönemlerde uzaylı gerçeğini saklayamadıklarını ve gerçeği yakın gelecekte açıklayacaklarını ileri sürdü.