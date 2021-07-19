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Giriş Tarihi: 19.7.2021 11:49 Son Güncelleme: 19.7.2021 11:51

Son dakika: Almanya’da felaketin bilançosu artıyor!

AA
Son dakika: Almanya’da felaketin bilançosu artıyor!

Son dakika haberi… Almanya’da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinin yankıları sürerken, arama kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Ülke tarihinin en büyük sel felaketlerinden biri yaşanırken, resmi makamlardan gelen son açıklamalara göre ölü sayısı 164’e yükseldi.

Son dakika haberi… Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 164'e çıktığı bildirildi.

749 KİŞİ HALEN KAYIP

Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 117'ye ulaştığı, yaralıların sayısının da 749 olduğu belirtildi.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı da eyalette selde yaşamını yitirenlerin sayısının 46'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 164'e çıktı.

Almanya’daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Binlerce kişi kayıp | Video

Öte yandan, selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürerken, suyun çekildiği yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika: Almanya’da felaketin bilançosu artıyor!
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