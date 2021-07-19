Son dakika: Almanya’da felaketin bilançosu artıyor!

Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 164'e çıktı.

Almanya’daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Binlerce kişi kayıp | Video

Öte yandan, selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürerken, suyun çekildiği yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.