Video Dünya Almanya’daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Binlerce kişi kayıp | Video

Almanya’daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Binlerce kişi kayıp | Video

Almanya’daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Binlerce kişi kayıp | Video
16.07.2021 | 13:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Almanya’daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Binlerce kişi kayıp | Video 01:50
Almanya’daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Binlerce kişi kayıp | Video 16.07.2021 | 13:23
Rus çiftin asansördeki kanlı kavgası temizlikle bitti | Video 01:28
Rus çiftin asansördeki kanlı kavgası temizlikle bitti | Video 16.07.2021 | 13:06
Hükümetsiz kalan Lübnan’da halk yine sokaklarda: 7 yaralı | Video 02:36
Hükümetsiz kalan Lübnan’da halk yine sokaklarda: 7 yaralı | Video 16.07.2021 | 11:51
Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü | Video 00:46
Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü | Video 16.07.2021 | 09:37
ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü | Video 10:34
ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü | Video 16.07.2021 | 08:32
Kübalı protestocular ve Meksikalılar arasında tekmeli yumruklu kavga | Video 02:03
Kübalı protestocular ve Meksikalılar arasında tekmeli yumruklu kavga | Video 15.07.2021 | 15:23
Gazzeli esnaf, bayram öncesi satışlarına mağazalarının yıkıntıları önünde başladı | Video 01:45
Gazzeli esnaf, bayram öncesi satışlarına mağazalarının yıkıntıları önünde başladı | Video 15.07.2021 | 13:59
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 11’e yükseldi | Video 01:23
Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 11’e yükseldi | Video 15.07.2021 | 13:25
Suudi Arabistan’da mühimmat deposunda patlama | Video 00:49
Suudi Arabistan’da mühimmat deposunda patlama | Video 14.07.2021 | 13:01
Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv’de büyükelçilik açtı | Video 00:45
Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv’de büyükelçilik açtı | Video 14.07.2021 | 11:51
Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü, 39 yaralı | Video 00:26
Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü, 39 yaralı | Video 14.07.2021 | 10:08
Güney Afrika’daki yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı yükselmeye devam ediyor 02:15
Güney Afrika’daki yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı yükselmeye devam ediyor 14.07.2021 | 09:43
Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı | Video 01:19
Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı | Video 13.07.2021 | 17:00
Yürekler ağza geldi! 2000 metrelik uçurumdaki salıncaktan düştüler | Video 00:25
Yürekler ağza geldi! 2000 metrelik uçurumdaki salıncaktan düştüler | Video 13.07.2021 | 16:14
Güney Afrika’daki protestolarda can kaybı 32’ye yükseldi | Video 03:06
Güney Afrika’daki protestolarda can kaybı 32’ye yükseldi | Video 13.07.2021 | 15:42
Zürih'i şiddetli yağış vurdu: cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşım durdu | Video 01:42
Zürih'i şiddetli yağış vurdu: cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşım durdu | Video 13.07.2021 | 15:16
İsrail'de petrol rafinerisinde patlama | Video 00:26
İsrail'de petrol rafinerisinde patlama | Video 13.07.2021 | 14:35
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Federasyon masallarına dur dedim | Video 04:26
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Federasyon masallarına dur dedim" | Video 13.07.2021 | 13:39
ABD’de göllere havadan binlerce balık bırakıldı | Video 00:50
ABD’de göllere havadan binlerce balık bırakıldı | Video 13.07.2021 | 13:43
Lübnan'da Suriyeli mülteci kampında yangın: 5 yaralı | Video 00:49
Lübnan'da Suriyeli mülteci kampında yangın: 5 yaralı | Video 13.07.2021 | 13:01

Almanya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 93’e yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Almanya'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketince bilanço artıyor. Özellikle ülkenin batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükselirken, bin 300 kişiden de haber alınamıyor. Can kaybının artmasından endişe eden yetkililer, Kuzey Ren-Vestfalya'da en az 43, Rheinland-Pfalz'da en az 50 kişinin öldüğünü açıkladı.

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, felaketin boyutu hakkında rakam vermenin zor olduğunu, evlerin bodrum katlarındaki sel sularının çekilmesinin ardından nasıl bir tablonun ortaya çıkacağını bilmediklerini söyledi. Bakan Lewentz, arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

Koblenz polis merkezinin sözcüsü ise, korkulandan daha fazlasının olabileceğini açıkladı.

ÜLKE TARİHİNİN BÜYÜK SEL FELAKETİNDEN BİRİ
Ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış sonucu pek çok yerleşimde su baskınları yaşanırken, nehirler taştı, evler yıkıldı. Yaşanan sel, Almanya'nın yakın tarihinde meydana gelen büyük sel felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2002 yılındaki su baskınlarında Almanya'da 21 kişi, Orta Avrupa genelinde ise 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA