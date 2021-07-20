İsrail işgali altındaki Mescid-i Aksa’da bayram coşkusu! Filistin halkı bayram namazı kıldı

Şeyh Sabri, İsrail'in Filistinlilere ve mukaddesatına yönelik ihlallerine vurgu yaparak, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu belirtti. Fanatik Yahudilerin baskınlarına tepki gösteren Şeyh Sabri, Harem-i Şerif'i hıncahınç dolduran yüz binden fazla Filistinliyi takdir etti.

Fanatik Yahudiler, arife günü dahil 17-18 Temmuz tarihlerine tekabül eden Tişa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmıştı.

MESCİD-İ AKSA SLOGANLARI ATILDI

Harem-i Şerif'te kılınan bayram namazı ve okunan hutbe sonrası Mescid-i Aksa lehine gösteri düzenlendi. Kubbetu's Sahra ile Kıble Mescid-i Aksa arasında bulunan revaklara, Hamas'a ait dev bir bayram tebriği afişi ile Filistin bayrakları asıldı. Revakların altında toplanan yüzlerce Filistinli, tekbir ile Mescid-i Aksa lehine sloganlar attı.