Video Dünya Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı | Video

Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı | Video

Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı | Video
20.07.2021 | 10:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Berlin'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti | Video 04:32
Berlin'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti | Video 20.07.2021 | 10:16
Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı | Video 02:00
Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı | Video 20.07.2021 | 10:05
Ukrayna, ani başlayan sağanak yağışlara teslim oldu | Video 01:14
Ukrayna, ani başlayan sağanak yağışlara teslim oldu | Video 19.07.2021 | 16:13
Hacı Adayları Arafat’ta öğlen namazını kıldı | Video 01:41
Hacı Adayları Arafat’ta öğlen namazını kıldı | Video 19.07.2021 | 15:57
Pekin’deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı | Video 03:23
Pekin’deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı | Video 19.07.2021 | 11:51
Rusya, güdümlü hipersonik Zirkon füzesini test etti | Video 00:44
Rusya, güdümlü hipersonik "Zirkon" füzesini test etti | Video 19.07.2021 | 11:46
Pakistan’da otobüs kazası: En az 27 ölü, 30 yaralı | Video 01:33
Pakistan’da otobüs kazası: En az 27 ölü, 30 yaralı | Video 19.07.2021 | 11:02
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerginlik | Video 02:20
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerginlik | Video 19.07.2021 | 10:07
Japonya’yı vuran sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi | Video 00:35
Japonya’yı vuran sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi | Video 19.07.2021 | 10:07
Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif'i değiştirme çalışmaları başladı | Video 06:12
Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif'i değiştirme çalışmaları başladı | Video 19.07.2021 | 08:51
Rusya'da feci olay! Sirkte gösteri yapan ayı terbiyecisine böyle saldırdı | Video 00:20
Rusya'da feci olay! Sirkte gösteri yapan ayı terbiyecisine böyle saldırdı | Video 18.07.2021 | 17:08
Irak’ta otelde yangın: 1 ölü, 13 yaralı | Video 04:42
Irak’ta otelde yangın: 1 ölü, 13 yaralı | Video 18.07.2021 | 13:47
Kenya'da akaryakıt tankeri patladı: 13 ölü, 11 yaralı | Video 00:40
Kenya'da akaryakıt tankeri patladı: 13 ölü, 11 yaralı | Video 18.07.2021 | 13:47
ABD'de beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Panik anları kamerada | Video 02:23
ABD'de beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Panik anları kamerada | Video 18.07.2021 | 12:04
Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın | Video 04:50
Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın | Video 18.07.2021 | 11:28
Meksika'da otomobil fabrikasında patlama | Video 02:56
Meksika'da otomobil fabrikasında patlama | Video 18.07.2021 | 10:38
Avusturya’da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı | Video 03:40
Avusturya’da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı | Video 18.07.2021 | 10:17
Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi | Video 02:21
Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi | Video 18.07.2021 | 10:11
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve başbakan adayı Laschet’in afet bölgesine ziyareti sosyal medyada tartışılıyor 00:25
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve başbakan adayı Laschet’in afet bölgesine ziyareti sosyal medyada tartışılıyor 18.07.2021 | 09:57
Fanatik Yahudiler, Doğu Kudüs'te yürüyüş düzenledi | Video 02:55
Fanatik Yahudiler, Doğu Kudüs'te yürüyüş düzenledi | Video 18.07.2021 | 09:14

Binlerce Müslüman bayram namazını, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl bayram namazını kılmak için sabah erken saatlerinden itibaren Batı Şeria'dan yanı sıra Kudüs'ün çeşitli mahallelerinden Mescid-i Aksa'ya akın etti. Filistinliler, tekbirlerle Mescid-i Aksa'ya ulaşırken, İsrail güçleri ise, ibadet edenlerin kimliklerini kontrol etti. İsrail güçlerinin sıkı kontrollerine rağmen yüz binden fazla Müslüman bayram namazını, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

NAMAZDAN SONRA PROTESTO
Namaz sonrası Filistinliler, Fanatik Yahudilerin geçtiğimiz günlerde yaptığı baskınlara tepki göstermek amacıyla protesto düzenledi. Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Mescid-i Aksa'nın önemini vurgulayan Filistinliler, Fanatik Yahudilerin baskınlarını kınayarak, "Canımız, kanımız sana feda olsun Mescid-i Aksa" sloganı attı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA