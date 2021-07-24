Avustralya’da halk sokağa döküldü! Hükümete tepki yağıyor

Toplu taşıma seferlerinin de güçlükle yapıldığı Sidney'de bazı tren istasyonlarının kapalı olduğu belirtildi. Eyalet Polis Komiser Yardımcısı Gary Worboys, maske ve mesafe kurallarına uyulmayan gösterilerde halk sağlığının ciddi anlamda tehdit edildiğini belirterek, "Protestocuların halk sağlığı kurallarına uyduklarından emin olmak için organizatörler ve belirli grup liderleriyle birlikte çalışmayı istiyoruz. Bu olmazsa Sidney'de yayılan protestolar değil, bir 'felaket' olacak" dedi.