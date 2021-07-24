Avustralya’da protesto gösterileri! Çok sayıda gözaltı
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Avustralya’da protesto gösterileri! Çok sayıda gözaltı 24.07.2021 | 10:24
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Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu | Video 23.07.2021 | 16:29
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Hindistan'ı sel ve heyelan vurdu: 36 ölü | Video 23.07.2021 | 16:02
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Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi | Video 23.07.2021 | 15:01
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Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktı | Video 23.07.2021 | 13:26
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Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 23.07.2021 | 11:19
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Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da yoğun güvenlik önlemleri | Video 23.07.2021 | 09:56
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Hacılar, veda tavafı yaptı | Video 22.07.2021 | 16:13
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Bolivya'da maç öncesi "şeytan hortumu" paniği | Video 22.07.2021 | 16:02
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Ukrayna’yı yeniden sel vurdu | Video 22.07.2021 | 15:10
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Çin'deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi | Video 22.07.2021 | 12:38
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Çin'deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi | Video 22.07.2021 | 10:36
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Gazze’de pazar alanında patlama: 7 yaralı | Video 22.07.2021 | 10:03
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Mısır'da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı | Video 22.07.2021 | 08:46
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Rus şirketinden Türkiye açıklaması "Yeni S-400 anlaşmasında sona yaklaşıldı" 21.07.2021 | 16:21
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Somali’de yolcu uçağı toprak zemine iniş yaptı | Video 21.07.2021 | 15:45
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Sıcaklıklar 50 dereceyi bulunca, Dubai kendi yapay yağmurunu üretti | Video 21.07.2021 | 13:41
Avustralya’da kornavirüs karantinası önlemleri protestoların fitilini ateşledi, çok sayıda protestocu gözaltına alındı!