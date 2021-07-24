Video Dünya Avustralya’da protesto gösterileri! Çok sayıda gözaltı

Avustralya’da protesto gösterileri! Çok sayıda gözaltı

Avustralya’da protesto gösterileri! Çok sayıda gözaltı
24.07.2021 | 10:24

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Avustralya’da kornavirüs karantinası önlemleri protestoların fitilini ateşledi, çok sayıda protestocu gözaltına alındı!

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