ABD'den peşmergeye askeri yardım: Dikkat çeken zamanlama...

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmek için Washington'a hareket eden Kazımi, dün ABD'li askerlerin Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Kazımi, Irak güvenlik güçleri ve ordusunun, ülkeyi ABD öncülüğündeki koalisyon askerleri olmadan koruyabilecek durumda olduğunu belirtmişti.