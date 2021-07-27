Tunus’ta kaos devam ediyor: Darbe karşıtı ismin akıbeti belli oldu

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.
Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
"EV HAPSİNDE DEĞİLİM"
Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.
Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın darbe olduğunu vurgulamıştı.
Tunus’ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto | Video
Gannuşi'nin darbe karşıtı açıklamalarının ardından ev hapsinde tutulduğu söylentileri gündeme gelmişti. Nahda Hareketi, Gannuşi'nin yolculuktan men edildiği ya da zorunlu ev hapsinde tutulduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını duyurdu.
Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, hareketin lideri ve Meclis Başkanı Gannnuşi hakkında seyahat kısıtlaması ve ev hapsi kararı alındığı yönündeki haberler yalanlandı.
Açıklamada, Gannuşi'nin bir dizi toplantıya katıldığı kaydedildi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Ülkede çıkan kaosun ardından bugünden itibaren 1 ay süre ile yerel saatle 19.00'dan 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, meydan ve caddelerde 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.
Yasağın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edildiği belirtildi.
Yerel saatle 19.00'dan 06.00'ya kadar uygulanacak olan yasaktan zorunlu şehirlerarası yolculuk yapan, temel ihtiyaçlarını karşılayan ve acil sağlık nedenleri olan vatandaşların muaf olduğu aktarıldı. Kararname ile ayrıca meydan ve caddelerde 3'ten fazla kişinin toplanması ve bir araya gelmesi de yasaklandı.