Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tunus’ta kaos devam ediyor: Darbe karşıtı ismin akıbeti belli oldu
Giriş Tarihi: 27.7.2021 09:35 Son Güncelleme: 27.7.2021 09:50

Tunus’ta kaos devam ediyor: Darbe karşıtı ismin akıbeti belli oldu

AA
İHA
Tunus’ta kaos devam ediyor: Darbe karşıtı ismin akıbeti belli oldu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün gece Tunus resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu. Darbe girişimi olarak kayıtlara geçen açıklamanın ardından karışan ülkede halk, protesto için sokaklara çıkmıştı. Meclis Başkanı’nın ev hapsinde tutulduğu iddiaları gündemde yerini korurken, yetkililerden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

"EV HAPSİNDE DEĞİLİM"

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın darbe olduğunu vurgulamıştı.

Tunus’ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto | Video

Gannuşi'nin darbe karşıtı açıklamalarının ardından ev hapsinde tutulduğu söylentileri gündeme gelmişti. Nahda Hareketi, Gannuşi'nin yolculuktan men edildiği ya da zorunlu ev hapsinde tutulduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, hareketin lideri ve Meclis Başkanı Gannnuşi hakkında seyahat kısıtlaması ve ev hapsi kararı alındığı yönündeki haberler yalanlandı.

Açıklamada, Gannuşi'nin bir dizi toplantıya katıldığı kaydedildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Ülkede çıkan kaosun ardından bugünden itibaren 1 ay süre ile yerel saatle 19.00'dan 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, meydan ve caddelerde 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Yasağın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edildiği belirtildi.

Yerel saatle 19.00'dan 06.00'ya kadar uygulanacak olan yasaktan zorunlu şehirlerarası yolculuk yapan, temel ihtiyaçlarını karşılayan ve acil sağlık nedenleri olan vatandaşların muaf olduğu aktarıldı. Kararname ile ayrıca meydan ve caddelerde 3'ten fazla kişinin toplanması ve bir araya gelmesi de yasaklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunus’ta kaos devam ediyor: Darbe karşıtı ismin akıbeti belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA