Tunus’ta kaos devam ediyor: Darbe karşıtı ismin akıbeti belli oldu

Yerel saatle 19.00'dan 06.00'ya kadar uygulanacak olan yasaktan zorunlu şehirlerarası yolculuk yapan, temel ihtiyaçlarını karşılayan ve acil sağlık nedenleri olan vatandaşların muaf olduğu aktarıldı. Kararname ile ayrıca meydan ve caddelerde 3'ten fazla kişinin toplanması ve bir araya gelmesi de yasaklandı.