Güneş'teki keşif tüyler ürpertti! Elon Musk, Bill Gates gibi insanlar neler olduğunu biliyor!

Komplo teorisyeni Scott C. Waring yine ilginç bir iddiayla gündeme geldi. Waring, son beş yıldan beridir Güneş'in yakınında üçgen şeklinde siyah bir uzay gemisi olduğunu söyledi ve Helioviewer'dan aldığı ekran görüntülerini de takipçileriyle paylaştı.

Ünlü UFO avcısı siyah üçgen UFO'yu ilk olarak 5 sene önce Güneş'in sol üst kısmında gördüğünü, ancak bir süre sonra ortadan kaybolduğunu ve yeniden ortaya çıktığını belirtti.