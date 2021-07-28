Güneş'teki keşif tüyler ürpertti! Elon Musk, Bill Gates gibi insanlar neler olduğunu biliyor!

Komplo teorisyeni Scott C. Waring yine ilginç bir iddiayla gündeme geldi. Waring, son beş yıldan beridir Güneş'in yakınında üçgen şeklinde siyah bir uzay gemisi olduğunu söyledi ve Helioviewer'dan aldığı ekran görüntülerini de takipçileriyle paylaştı.
Ünlü UFO avcısı siyah üçgen UFO'yu ilk olarak 5 sene önce Güneş'in sol üst kısmında gördüğünü, ancak bir süre sonra ortadan kaybolduğunu ve yeniden ortaya çıktığını belirtti.
Waring yaptığı açıklamada, yıllardır üçgen UFO hakkında çeşitli kurumlara e-posta gönderdiğini, ancak hiç birinden yanıt alamadığını vurguladı.
Komplo teorisyeni, üçgen UFO'nun Dünya'nın neredeyse 5'te 1'i büyüklüğünde olduğunu ve Güneş'ten gelen ısıya dayanıklı bir materyalden yapıldığını ileri sürdü.
Waring, "Bu devasa UFO uzayda yaşam olduğunun büyük bir kanıtı. Tabii ki kurumlar bunu kabul etmiyor ve gerçeği söylemiyor. Bu bilgi insanlardan saklanıyor" dedi.
Komplo teorisyeni, Elon Musk, Jeff Bezos ve Bill Gates gibi milyarderlerin de bu sırrı bildiğini söyledi ve sözlerine "Zamanla gerçeği öğreneceğiz" şeklinde devam etti.
NASA'dan astrofizikçi C. Alex Young, bu tarz siyah noktaların basit bir veri kaybından dolayı oluştuğunu ve Güneş'e ait fotoğraflarda da sıklıkla karşılaştıklarını belirtti.
C. Alex Young, SOHO ve başka uzay araçlarında yaşanan aksaklıklara şahit olduğunu söyledi ve "Görüntüler uzay araçlarından bloklar halinde gelir, verilerin bir kısmı kaybolursa eksik bir bloğumuz olur. Bu durumda siyah nesneler varmış gibi görüntülere sebep olabiliyor" dedi.
Young'a göre bir uydudaki aksaklıklar, kozmik ışınlar, yazılım arızaları, dedektörlerde yaşanan problemler tarafından tetiklenebilir.
Astrofizikçinin açıklamalarına rağmen bazı insanlar Scott C. Waring'in iddiasını doğru buluyor.