ABD’de polis vahşeti! Gözaltına alırken böyle dövdüler

Görüntülerde, Haubert'ın Vinson'ın başına üst üste defalarca silahıyla vurarak, "Hareket edersen seni vururum" tehditleri duyulurken, Vinson'ın ise gözaltına alındığı sırada polis memurlarına, "Ben bir şey yapmadım dostum. Sadece hayatım için savaşıyordum adamım. Nefes bile alamıyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ABD'de gözaltı sırasında şüpheliyi silahla tehdit eden polisler tutuklandı | Video

Ayrıca Vinson'ın başına aldığı darbeler nedeniyle yerde kanlar içinde kaldığı görülürken, polis memuru Haubert'ın Vinson'a durmadan vurmaya devam etmesi ise izleyenlerin kanını dondurdu.