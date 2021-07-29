Korkunç anlar kamerada! Dans ederken pencereden düştü!

Kolombiya'da yapılan bir ev partisinde, korkunç bir kaza yaşandı.
AÇIK PENCEREDEN YERE ÇAKILDI
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda ülkenin Barranquilla kentinde bir grup genç, şarkı söyleyip eğlenmek için bir ev partisi düzenledi.
Engell Melody isimli genç, şarkı söylediği sırada yaşanan eğlenceyi de kayda almak istedi. Bu esnada Melody'nin kamerasına tüyler ürperten bir kaza takıldı.
Açık bir pencerenin yanındaki sandalyenin üzerinde dans eden Greysi García genç bir kadın, kontrolünü yitirince 2. kattan aşağıya düştü.
Herkesi şoke eden kazanın ardından koşarak aşağı inen grup, García'nın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce ambulansı aradı.
Dans eden kadının pencereden düşme anı kamerada! Çılgın eğlencede korkunç kaza...
Uzun bir süre bilinci kapalı kalan genç kadının ailesi, ülke basınına yaptığı açıklamada García'nın iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.