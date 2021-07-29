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Giriş Tarihi: 29.7.2021 13:09 Son Güncelleme: 29.7.2021 13:18

Korkunç anlar kamerada! Dans ederken pencereden düştü!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Korkunç anlar kamerada! Dans ederken pencereden düştü!

Kolombiya’da kameralara yansıyan bir kaza, izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Bir ev partisinde karaoke yaparak eğlenen bir grup genç, eğlendikleri anları kayıt altına alırken inanılmaz bir olaya tanık oldu. Mikrofonla şarkı söyleyen kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, pencere yanında dans eden genç bir kadının aşağı düştüğü anlar partideki herkesi şoke etti.

Kolombiya'da yapılan bir ev partisinde, korkunç bir kaza yaşandı.

AÇIK PENCEREDEN YERE ÇAKILDI

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda ülkenin Barranquilla kentinde bir grup genç, şarkı söyleyip eğlenmek için bir ev partisi düzenledi.

Karaoke yaparak eğlenen kalabalık grup, saatin de ilerlemesiyle eğlencenin dozunu kaçırdı.

Engell Melody isimli genç, şarkı söylediği sırada yaşanan eğlenceyi de kayda almak istedi. Bu esnada Melody'nin kamerasına tüyler ürperten bir kaza takıldı.

Açık bir pencerenin yanındaki sandalyenin üzerinde dans eden Greysi García genç bir kadın, kontrolünü yitirince 2. kattan aşağıya düştü.

Herkesi şoke eden kazanın ardından koşarak aşağı inen grup, García'nın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce ambulansı aradı.

Dans eden kadının pencereden düşme anı kamerada! Çılgın eğlencede korkunç kaza...

Uzun bir süre bilinci kapalı kalan genç kadının ailesi, ülke basınına yaptığı açıklamada García'nın iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.

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Korkunç anlar kamerada! Dans ederken pencereden düştü!
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