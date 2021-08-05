ABD yangınları haftalardır devam ediyor! Yalnızca yüzde 35’i kontrol altında...

Türkiye, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve yurdun birçok noktasına sıçrayan orman yangınlarıyla mücadelesini canla başla sürdürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelede 9'uncu güne girilirken, kaydedilen 187 yangından 172'si kontrol altına alınmış durumda.

28 Temmuz-4 Ağustos arasında 39 ilde çıkan orman yangınlarının büyük çoğunluğu kontrol altına alınmışken, dünya genelinde de büyük yangınlar devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle baş gösteren yangınların en büyüğüyse, ABD'de kaydediliyor. Ülkenin batı eyaleti olan Kaliforniya'da 7 ayrı bölgede haftalardır devam eden yangınlar, halen kontrol altına alınamadı. Eyalet genelinde süren kuraklık ve yüksek sıcaklıkların tetiklediği yangınların, sadece yüzde 35'i kontrol altına alındığı bildirildi.