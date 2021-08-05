ABD yangınları haftalardır devam ediyor! Yalnızca yüzde 35’i kontrol altında...

Türkiye, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve yurdun birçok noktasına sıçrayan orman yangınlarıyla mücadelesini canla başla sürdürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelede 9'uncu güne girilirken, kaydedilen 187 yangından 172'si kontrol altına alınmış durumda.
28 Temmuz-4 Ağustos arasında 39 ilde çıkan orman yangınlarının büyük çoğunluğu kontrol altına alınmışken, dünya genelinde de büyük yangınlar devam ediyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle baş gösteren yangınların en büyüğüyse, ABD'de kaydediliyor. Ülkenin batı eyaleti olan Kaliforniya'da 7 ayrı bölgede haftalardır devam eden yangınlar, halen kontrol altına alınamadı. Eyalet genelinde süren kuraklık ve yüksek sıcaklıkların tetiklediği yangınların, sadece yüzde 35'i kontrol altına alındığı bildirildi.
ABD yetkilileri, geniş alanlara yayılan yangınlarla mücadele ederken, Ulusal Yangın Merkezi verilerine göre ülke çıkan yangınlarda 13 bin 271 kilometre kare alan küle döndü.
İşte Kaliforniya'da yaklaşık bir aydır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlar:
DIXIE YANGINI
Resmi kaynaklara göre 14 Temmuz'da başlayan Dixie yangını, Kaliforniya tarihindeki en büyük sekizinci yangın olarak biliniyor. Şimdiye dek 98 bin hektar alanın yanıp kül olduğu yangında New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde bir alanın kül olduğu biliniyor.
Dixie yangınına, 4927 itfayeci, 425 itfaiye aracı ve 32 hava aracı ile karadan ve havadan müdahale edilirken yangının tehdit ettiği 20'nin üzerinde bölge tahliye edilmiş durumda. 60'ın üzerinde yerleşim yerinde 10 bini aşkın yapıyı tehdit eden yangında tahliye edilen kişiler, barınaklara sığındı.
Tüm çabalara rağmen yalnızca yüzde 35'inin kontrol altına alınabildiği yangının hedeflenen söndürülme tarihi ise 13 Ağustos.
FLY YANGINI
22 Temmuz'da eyaletin Quincy bölgesinde başlayan yangın, etkin müdahale yapılamaması sebebiyle binlerce dönümü kül etti. 25 Temmuz itibarıyla büyük Dixie yangınıyla birleşen Fly yangını nedeniyle, bölge sakinlerinin tahliye edildiği biliniyor.
SUGAR YANGINI
Kaliforniya'nın Plumas bölgesinde 2 Temmuz'da başlayan Sugar yangını, 2021 yılı içinde eyaletin yaşadığı ilk büyük yangın olarak biliniyor.
Sıcak hava dalgasının ve rüzgarın etkisiyle büyük bir hızla yayılan yangın, 33. gününde halen tam olarak söndürülebilmiş değil.
Havadan ve karadan müdahalelerin yapıldığı Sugar yangınında yüz binlerce dönümlük ormanlık arazi küle döndü. Yetkililerden gelen güncel açıklamalara göre alevler ara ara yeniden yükselirken, eyalet genelinde devam eden diğer yangınlar yüzünden ekiplerin Sugar yangınına yeterince müdahale edemediği bildirildi.