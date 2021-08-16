NASA’dan yeni açıklama geldi! Mars’ta bir kilogramlık kayada bir milyon mikrop olabilir!

Tarnas ve ekibi, Mars'ın yüzeyinin altındaki potansiyel yaşam zenginliğini de araştırdı ve bir kilogramlık kayada bir milyon kadar mikroorganizmanın olabileceğini buldular.

Analiz edilen Mars kayalarının Regolith Breccia isimli bir kaya türü olduğu belirtiliyor. Tarnas, "Bu kaya örneklerinin Mars'ın en eski arazilerinden geldiğini tahmin ediyoruz" dedi.