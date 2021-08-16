NASA’dan yeni açıklama geldi! Mars’ta bir kilogramlık kayada bir milyon mikrop olabilir!

Yerin derinliklerinde radyoaktif elementler su moleküllerini parçalayarak yer altında yaşamı besleyebilecek maddeler üretir. Radyoliz olarak bilinen bu süreç, milyonlarca yıl boyunca Dünya'da izole halde olan su dolu çatlaklarda ve kayalarda bakterileri beslemiştir. Yeni yapılan bir çalışmaya göre radyoliz süreci, Mars'ta yer altında mikrobiyal yaşam için gerekli koşulları sağlamış olabilir.
Güneş rüzgarları, kozmik ışınlar, toz fırtınaları Kızıl Gezegen'in yüzeyini harap ediyor. Ama hayat yer altını kendine sığınak edinmiş olabilir. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda görevli gezegen bilimcisi ve yeni çalışmanın baş yazarı olan Jesse Tarnas konu hakkında, "Mars'ta yaşam için gerekli ortam yer altında olabilir" açıklamasını yaptı.
Mars'tan Dünya'ya gelen meteorlar, Kızıl Gezegen'de yer altındaki şartları incelemek için şu anda en iyi imkanı sağlıyor.
Jesse Tarnas ve ekibi Mars meteorlarındaki mineral yapısını ve radyoaktif elementleri değerlendirdiler. Bununla birlikte uydulardan ve keşif araçlarından Mars'ın kabuğuyla ilgili gelen verileri de araştırmalarına dahil ettiler. Tüm verileri kullanıp, radyoliz sürecini bilgisayar simülasyonunda gerçekleştirdiler. Araştırma ekibi Mars'ta yer altında mevcut suyun olması halinde, radyolizin milyonlarca yıl boyunca süreceğini ve böylece mikroorganizmalar için gerekli şartların oluşabileceğini buldular.
Tarnas ve ekibi, Mars'ın yüzeyinin altındaki potansiyel yaşam zenginliğini de araştırdı ve bir kilogramlık kayada bir milyon kadar mikroorganizmanın olabileceğini buldular.
Analiz edilen Mars kayalarının Regolith Breccia isimli bir kaya türü olduğu belirtiliyor. Tarnas, "Bu kaya örneklerinin Mars'ın en eski arazilerinden geldiğini tahmin ediyoruz" dedi.
Her ne kadar araştırmanın sonuçları Mars'ta yaşam olabileceğini ortaya koysa da, uzmanların bu sonuçların suyun dahil edilmesi ile ortaya çıktığını belirtiyor. Rutgers Üniversitesinden Lujendra Ojha, yer altı yaşamının suya ihtiyaç duyduğunu, Mars'ta yer altında suyun olup olmadığını bilmediklerini belirtti. Bundan sonraki asıl adımın suyun varlığının bulunması olduğunu söyledi.