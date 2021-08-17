Alman Cumhurbaşkanı’ndan ikiyüzlü açıklama!

Basına yansıyan haberlerin ardından Alman hükümetine tepki yağarken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bu skandalı görmezden gelen bir açıklamada bulundu.

Steinmeier, Kabil Havalimanı'ndaki çaresizlik görüntülerinin Batı siyaseti için utanç verici olduğunu söyledi. Steinmeier, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Kabil'deki görüntülere ve Afganistan'daki gelişmelere kimsenin kayıtsız kalamayacağını belirtti.