Alman Cumhurbaşkanı’ndan ikiyüzlü açıklama!

Afganistan'daki tahliye kaosu devam ediyor. Taliban'ın yönetimi ele geçirdiğini açıklamasının ardından ülkeyi terk etmeye çalışan binlerce kişi, başkent Kabil'de bulunan havalimanında izdihama neden olmuştu. Birçok ülkeden gönderilen tahliye uçakları, görevlerini sürdürürken, ABD'nin uçağına binen 640 kişinin görüntüsü büyük ses getirmişti.
ALMAN CUMHURBAŞKANI SKANDALI GÖRMEZDEN GELDİ
Uçaklara kapasitesinin üzerinde binen kişi sayısı dünya gündeminde hala konuşulurken, Almanya'nın, ülkeye gönderdiği 135 kişi kapasiteli uçağa yalnızca 7 kişi bindirmesi büyük eleştiri uyandırmıştı.
Basına yansıyan haberlerin ardından Alman hükümetine tepki yağarken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bu skandalı görmezden gelen bir açıklamada bulundu.
Steinmeier, Kabil Havalimanı'ndaki çaresizlik görüntülerinin Batı siyaseti için utanç verici olduğunu söyledi. Steinmeier, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Kabil'deki görüntülere ve Afganistan'daki gelişmelere kimsenin kayıtsız kalamayacağını belirtti.
"Kabil Havaalanı'ndaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici." ifadesini kullanan Steinmeier, Almanya'nın şimdi Afganistan'daki vatandaşlarını ve Almanya'ya yardım eden Afganları tahliye etmesi gerektiğini aktardı.
Steinmeier, Afgan hükümetinin hızlı yıkılması ve Taliban'ın direniş olmadan ülke yönetimini ele geçirmesinin gelecekte kalıcı etkiler bırakacağını dile getirerek, Afganistan'da yıllarca süren çabaların başarısızlığının "temel soruları" gündeme taşıdığını belirtti.
SON DAKİKA: Afganistan'da uçaktan düşenlerin yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Afganistan Kabil'deki ölüm dehşeti kamerada..
Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu soruların hızlı değil, dürüst bir şekilde cevaplandırılması gerektiğini kaydetti.