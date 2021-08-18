Kabil’deki kaos anbean kamerada: ABD askerlerine ‘bizi alın’ diye yalvardılar

"BİZİM İÇİN GELİYORLAR"

Ülkeden kaçmak için ABD'nin tahliye uçaklarına yığılan Afganlar, uçakların tekerleklerine ve dış yüzeyine dahi tutunarak seyahat etmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kabil'den tahliye için kalkan askeri kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları olduğunu, ABD tarafından da doğrulanmışken, ülkeden gelen yeni görüntüler, havalimanındaki korku havasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Afgan kadın, ABD askerlerine "Yardım edin, Taliban geliyor" diye yalvardı | Video

İngiliz Daily Mail tarafından paylaşılan görüntülerde, havalimanında tahliye uçağının başında bekleyen ABD askerlerine yalvaran Afgan kadınlar, "Uçağa bizi de alın" çağrısında bulunuyor.