Kabil’deki kaos anbean kamerada: ABD askerlerine ‘bizi alın’ diye yalvardılar

Afganistan'da yaşanan kaos, giderek artıyor. Taliban'ın ülke yönetimine el koyduğunu açıklamasının ardından Kabil Havalimanı'nda başlayan izdiham, korkunç görüntüleri de beraberinde getirdi.
"BİZİM İÇİN GELİYORLAR"
Ülkeden kaçmak için ABD'nin tahliye uçaklarına yığılan Afganlar, uçakların tekerleklerine ve dış yüzeyine dahi tutunarak seyahat etmeye çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde Kabil'den tahliye için kalkan askeri kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları olduğunu, ABD tarafından da doğrulanmışken, ülkeden gelen yeni görüntüler, havalimanındaki korku havasını bir kez daha gözler önüne serdi.
Afgan kadın, ABD askerlerine "Yardım edin, Taliban geliyor" diye yalvardı | Video
İngiliz Daily Mail tarafından paylaşılan görüntülerde, havalimanında tahliye uçağının başında bekleyen ABD askerlerine yalvaran Afgan kadınlar, "Uçağa bizi de alın" çağrısında bulunuyor.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre havalimanında çok sayıda silah sesi duyulurken, paylaşılan videoda ise metal bariyerlerin arkasına yığılan kadınların "Taliban geliyor. Bizim için geliyorlar. Bizi de götürün" diyerek ağladığı anlar yer alıyor.
Taliban'ın yönetime gelmesiyle ülkede yıllardır NATO güçleri için çalışan Afganların tahliye edilmesi, günlerdir eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Batılı devletler, tahliye sözü verdikleri çoğu Afgan görevliyi geride bırakırken, 150 kişilik uçaklarda üst üste taşınan 640 Afgan'ın görüntüleri de gündeme damgasını vurmuştu.
ABD ordusunda görevli, özel eğitimli köpekler özel alanla ayrılmış koltuklara oturtulurken, söz verildiği halde tahliyesi gerçekleştirilmeyen Afganlara yapılan muamele, büyük tepki topladı.Son dakika haberi | Dünyanın konuştuğu görüntülerle flaş açıklama: ABD resmen doğruladı Batılı ülkelere tepki yağıyor: Afgan personeli terk ettiniz! Son dakika haberler | ABD yönetiminde Afganistan şoku! 46 yıl sonra aynı kareler Almanya'dan utanç verici tahliye kararı! Afganistan'daki izdihama rağmen…