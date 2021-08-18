Afgan kadın, ABD askerlerine "Yardım edin, Taliban geliyor" diye yalvardı | Video
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Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren Taliban'dan kaçışlar devam ediyor. Kabil Havalimanı'nda çarpıcı görüntüler gelmeye devam ederken yeni bir görüntü, izleyen herkesi üzdü. Görüntülerde Afgan bir kadın, ABD askerlerine "Bize yardım edin, Taliban geliyor" diyerek yalvardığı görüldü.