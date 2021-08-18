Video Dünya Afgan kadın, ABD askerlerine "Yardım edin, Taliban geliyor" diye yalvardı | Video

Afgan kadın, ABD askerlerine "Yardım edin, Taliban geliyor" diye yalvardı | Video

Afgan kadın, ABD askerlerine
18.08.2021 | 11:14

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Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren Taliban'dan kaçışlar devam ediyor. Kabil Havalimanı'nda çarpıcı görüntüler gelmeye devam ederken yeni bir görüntü, izleyen herkesi üzdü. Görüntülerde Afgan bir kadın, ABD askerlerine "Bize yardım edin, Taliban geliyor" diyerek yalvardığı görüldü.

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