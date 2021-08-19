Venüs’ten gelen sesler duyanları ürküttü! Uzay araçları yanından geçmişti

BepiColombo ve Solar Orbiter uzay araçları kısa süreli aralıklarla Venüs'ün yakınından geçti. BepiColombo, ESA ve JAXA'ın Merkür görevi için geliştirildi. Solar Orbiter de ESA ve NASA'nın ortak bir misyonu. Uzay araçlarının ana görevi Venüs değil. Ancak her ikisi de doğru rotada ilerlemek için Venüs'ün çekim kuvvetinden yararlandı. Uzay araçlarının Venüs'ün yanından geçmesi de, araştırma ekiplerine daha fazla veri sağladı.