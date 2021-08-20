Son dakika: Biden’dan Afganistan açıklaması

&NBSP;YAPABİLECEĞİMİZ HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Orada kaç Amerikalı kaldı bilmiyoruz. Askeri varlıklar kullanan Amerikalılar vardı. Yakın eşgüdüm ile çalışıyoruz. NATO ile birlikte çalışıyoruz. Fransızlara yardım ettik. Operasyonlar devam edecek. Yapabileceğimiz her şeyi yapacağız.

"MÜTTEFİKLERİMİZLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Zorlu koşullar altında çalışıyoruz. Nihai sonucun ne olacağını söyleyemem. Başkomutanınız olarak her kaynağı kullanacağımın sözünü verebilirim. ABD ordusuna duyduğum saygıdan dolayı yapacağım. Taliban ile kontak halindeyiz. Mümkün mertebe sorunları gidermeye çalışıyoruz. Taliban'a şunu söyledik. Güçlerimize yönelik her saldırı güçlü bir tepkiye neden olacaktır. Yanıt veriririz bunu söyledik. Pek çok suçlunun da sokaklara salındığını biliyoruz. Taliban'ın ve IŞID'ın yaptıklarını biliyoruz. Müttefiklerimizle birlikte çalışacağız.

Terör saldırılarının ev sahipliği yapmasını istemiyoruz. Afganistan'da NATO ile birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde Johanson ve Merkel ile bir araya geldim. Şu konuda mutabık kaldık. G7 toplantısında eş güdümlü olarak birleşik bir tavır sergilemeliyiz. Mültecilere sağlık ve gıda hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Taliban'a uluslararası baskı yapmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz resimler kalbimizi burktu. Bir belirsizlik söz konusuydu. Bu resimlere kayıtsız kalamayız. Tamamlamamız gereken bir misyonumuz var. 60 bin Amerikalı asker Kabil Havalimanı'nda hayatlarını tehlikeye atıyor. Vatandaşları kurtarmak için çalışıyorlar.

Oradaki komutanlarla hala görüşüyorum. Neye ihtiyacınız varsa yardımcı olacağız dedim. NATO üyeleri de bizim yanımızda.