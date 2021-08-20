Biden'dan Afganistan açıklaması
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ABD Başkanı Joe Biden, "Tahliyeler NATO müttefikleri ile koordineli yapılıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 13 bin kişi Afganistan'dan tahliye edildi. Ülkede kaç ABD vatandaşı kaldığını ya da şu anda nerede olduklarını bilmiyoruz" dedi.