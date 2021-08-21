NASA, SpaceX ile çalışmaları durdurdu! Uzay savaşlarında yeni raunt!

NASA geçtiğimiz nisan ayında SpaceX ile sözleşme imzaladı ve 2024'te gerçekleşmesi planlanan Artemis 3 görevinde astronotların Ay'a iniş modülünü SpaceX'in yapacağını duyurdu. Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin bu duruma karşı çıkmış ve itirazlarda bulunmuştu. Fakat ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi tarafından Blue Origin'in itirazları reddedilmişti.
Blue Origin şikayetinden vazgeçmeyip, kısa süre önce NASA'ya karşı federal mahkemede dava açtı. Blue Origin ve NASA'nın davalık olduğu haberini de sizlerle paylaşmıştık. İşte şimdi bu konuyla ilgili önemli bir gelişme oldu. NASA, davanın karara bağlanması için SpaceX ile Ay'a iniş modülü çalışmalarını 2.5 ay süreyle durdurma kararı aldığını belirtti.
NASA yetkilileri yaptığı açıklamada, "NASA, Ay'a iniş sistemi için SpaceX ile çalışmayı 19 Ağustos ve 1 Kasım tarihleri arasında geçerli olmak üzere gönüllü olarak durdurma kararı aldı" dedi. Bu durdurma kararı karşılığında tüm taraflar 1 Kasım'da sona erecek hızlandırılmış bir dava takvimi üzerinde anlaştılar. NASA yetkilileri davanın ayrıntılarını gözden geçirmek ve zamanında bir çözüm bulunması için Adalet Bakanlığı ile çalıştıklarını belirtti.
Artemis görevinde astronotlar, NASA'nın SLS (Space Launch System) roketi ile uzaya fırlatılacak. Astronotlar yine NASA'nın Orion uzay aracını kullanacak. Fakat NASA, Ay yüzeyine iniş için ticari bir ortakla anlaşma yolunu tercih etti.
NASA'nın SpaceX'le çalışmalarını durdurması Artemis programının planların gerisine düşmesine neden olabilir. Gerçi NASA, Ay misyonu için başka sorunlarla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz günlerde NASA'nın denetleme ofisi tarafından yapılan bir denetimde geliştirilmekte olan Ay sınıfı astronot kıyafetlerinin 2024'teki görev için hazır olmayacağı ortaya çıkmıştı. Elon Musk, Ay görevi için gerekli uzay giysilerini SpaceX'in yapabileceğini açıklamıştı. Ay giysileri ve Ay görevinde başka noktalarda ortaya çıkan sorunların en büyük nedeni olarak Covid-19 salgını gösteriliyor.