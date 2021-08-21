NASA, SpaceX ile çalışmaları durdurdu! Uzay savaşlarında yeni raunt!

NASA yetkilileri yaptığı açıklamada, "NASA, Ay'a iniş sistemi için SpaceX ile çalışmayı 19 Ağustos ve 1 Kasım tarihleri arasında geçerli olmak üzere gönüllü olarak durdurma kararı aldı" dedi. Bu durdurma kararı karşılığında tüm taraflar 1 Kasım'da sona erecek hızlandırılmış bir dava takvimi üzerinde anlaştılar. NASA yetkilileri davanın ayrıntılarını gözden geçirmek ve zamanında bir çözüm bulunması için Adalet Bakanlığı ile çalıştıklarını belirtti.