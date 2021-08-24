Washington Post duyurdu: CIA Direktörü Burns, Taliban liderlerinden Birader ile gizlice görüştü

TALİBAN'DAN KIRMIZI ÇİZGİ UYARISI

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Afganistan'da 31 Ağustos'tan sonra yabancı güçlerin kalmasını istemediklerini, bu tarihin "kırmızı çizgileri" olduğunu belirtmiş ve ABD ve İngiltere'nin tahliyeler için ülkede asker bulundurma amacıyla ek süre talep etmeleri halinde tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine, "Cevabımız hayırdır. Aksi halde bunun sonuçları olur." ifadesini kullanmıştı.