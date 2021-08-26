Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa’da Facebook sansürüne isyan
Giriş Tarihi: 26.8.2021

Fransa’da Facebook sansürüne isyan

Fransa’da Facebook sansürüne isyan
Fransa'da akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu, Facebook'un İsrail'i eleştiren içerikleri sansürlemesine karşı imza kampanyası başlattı. Fransız tarihçi ve gazeteci Dominique Vidal, Fransa Filistin Dayanışma Derneği onursal başkanları, siyasetçi Jean-Claude Lefort ile araştırmacı Taoufiq Tahani'nin de aralarında bulunduğu akademisyenler, change.org sitesindeki imza kampanyasında Facebook'un İsrail'e yönelik eleştirel içerikleri sansürlemeyi sonlandırmasını talep etti. Facebook'un İsrail politikalarına karşı eleştiriler içeren görselleri, yazıları sildiği belirtilen açıklamada, çok sayıda kullanıcının sansüre maruz kaldığı kaydedildi.

GİZLİ GÖRÜŞMELER
Açıklamada Facebook'a bu "özgürlük katili" politikalarnı sonlandırma çağrısı yapıldı. İsrail gazetesi Haaretz, Tel Aviv yönetiminin Facebook ve Twitter ile yaptığı gizli görüşmelerde ülkeleri aleyhindeki içeriklerin kaldırılmasını istediğini yazmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa’da Facebook sansürüne isyan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA