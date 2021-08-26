Fransa’da Facebook sansürüne isyan

Fransa
'da akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu, Facebook'un İsrail'i eleştiren içerikleri sansürlemesine karşı imza kampanyası başlattı. Fransız tarihçi ve gazeteci Dominique Vidal
, Fransa Filistin Dayanışma Derneği
onursal başkanları, siyasetçi Jean-Claude Lefort ile araştırmacı Taoufiq Tahani
'nin de aralarında bulunduğu akademisyenler, change.org sitesindeki imza kampanyasında Facebook'un İsrail'e yönelik eleştirel içerikleri sansürlemeyi sonlandırmasını talep etti. Facebook'un İsrail politikalarına karşı eleştiriler içeren görselleri, yazıları sildiği belirtilen açıklamada, çok sayıda kullanıcının sansüre maruz kaldığı kaydedildi.
GİZLİ GÖRÜŞMELER
Açıklamada Facebook'a bu "özgürlük katili" politikalarnı sonlandırma çağrısı yapıldı. İsrail gazetesi Haaretz, Tel Aviv
yönetiminin Facebook ve Twitter ile yaptığı gizli görüşmelerde ülkeleri aleyhindeki içeriklerin kaldırılmasını istediğini yazmıştı.