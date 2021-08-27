Halka şeklindeki uçan cisim görenleri şaşkına çevirdi! UFO mu yoksa gizli askeri bir araç mı?

İsmini açıklamayan bir UFO uzmanı ise uzaylıların zaman zaman insanları gözetlemek için drone benzeri araçlar kullandığını ve Utah'ta görülen UFO'nun aslında böyle bir araç olabileceğini iddia etti. Ayrıca gizli askeri bir aracın da ihtimaller arasında yer aldığını ileri sürdü.