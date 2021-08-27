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Giriş Tarihi: 27.8.2021 12:15 Son Güncelleme: 27.8.2021 12:22

Halka şeklindeki uçan cisim görenleri şaşkına çevirdi! UFO mu yoksa gizli askeri bir araç mı?

Halka şeklindeki uçan cisim görenleri şaşkına çevirdi! UFO mu yoksa gizli askeri bir araç mı?

Geçtiğimiz haftalar içinde UFO'larla ilgili haberler gündeme geldi. Türkiye de dahil olmak üzere birçok farklı yerde UFO görüldüğü belirtildi ve hatta bazı videolar da paylaşıldı. Son olarak Kanada'da parlak yeşil bir uzay gemisinin iki uçak tarafından raporlanması oldukça konuşulmuştu. Şimdi de halka şeklinde bir UFO'nun görüntüleri sosyal medyaya düştü. Bazı kişiler gerçek bir UFO olduğunu söylerken, bazıları ise gizli askeri bir araç olduğunu ileri sürdü. İşte detaylar...

Amerika'nın Utah eyaletinde halka şeklinde uçan bir cisim görüldü. Görgü tanıkları sözde uzay gemisinin belirli bir süre boyunca yavaş şekilde ilerlediğini ve daha sonra hızlanıp gözden kaybolduğunu söyledi.

Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, halka UFO'ların yeni olmadığını ve geçmiş yıllarda da birçok kez görüldüklerini söyledi. Waring, "1957 yılında ABD Ordusu'ndaki bir cavuş tarafından halka UFO'nun fotoğrafları çekilmişti. Bu UFO kendi çevresinde bulut oluşturmuş ve sonra bir anda yok olmuştu" dedi.

ABD'nin Utah Eyaleti'de çekilen UFO görüntüleri sosyal medyada olay oldu

İsmini açıklamayan bir UFO uzmanı ise uzaylıların zaman zaman insanları gözetlemek için drone benzeri araçlar kullandığını ve Utah'ta görülen UFO'nun aslında böyle bir araç olabileceğini iddia etti. Ayrıca gizli askeri bir aracın da ihtimaller arasında yer aldığını ileri sürdü.

UFO uzmanı yaptığı açıklamada, "Ordunun gizli projeler üstünde çalıştığını biliyoruz. Aslında UFO olarak gördüklerimiz böyle araçlar olabilir. Ancak bu araçların da yine de ele geçirilen uzaylı teknoloji yardımıyla geliştirildiğini düşünüyorum" dedi.

Utah'ta çekilen video ise sosyal medyada oldukça ilgili gördü. Kullanıcılar farklı yorumlarda bulundu. Bazıları halka şeklindeki aracın UFO veya askeri araç olabileceğini söylerken, bazı kullanıcılar da drone veya içi helyum dolu büyük bir balon olduğunu belirtti.

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Halka şeklindeki uçan cisim görenleri şaşkına çevirdi! UFO mu yoksa gizli askeri bir araç mı?
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