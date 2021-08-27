Halka şeklindeki uçan cisim görenleri şaşkına çevirdi! UFO mu yoksa gizli askeri bir araç mı?

Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, halka UFO'ların yeni olmadığını ve geçmiş yıllarda da birçok kez görüldüklerini söyledi. Waring, "1957 yılında ABD Ordusu'ndaki bir cavuş tarafından halka UFO'nun fotoğrafları çekilmişti. Bu UFO kendi çevresinde bulut oluşturmuş ve sonra bir anda yok olmuştu" dedi.
ABD'nin Utah Eyaleti'de çekilen UFO görüntüleri sosyal medyada olay oldu
İsmini açıklamayan bir UFO uzmanı ise uzaylıların zaman zaman insanları gözetlemek için drone benzeri araçlar kullandığını ve Utah'ta görülen UFO'nun aslında böyle bir araç olabileceğini iddia etti. Ayrıca gizli askeri bir aracın da ihtimaller arasında yer aldığını ileri sürdü.
UFO uzmanı yaptığı açıklamada, "Ordunun gizli projeler üstünde çalıştığını biliyoruz. Aslında UFO olarak gördüklerimiz böyle araçlar olabilir. Ancak bu araçların da yine de ele geçirilen uzaylı teknoloji yardımıyla geliştirildiğini düşünüyorum" dedi.
Utah'ta çekilen video ise sosyal medyada oldukça ilgili gördü. Kullanıcılar farklı yorumlarda bulundu. Bazıları halka şeklindeki aracın UFO veya askeri araç olabileceğini söylerken, bazı kullanıcılar da drone veya içi helyum dolu büyük bir balon olduğunu belirtti.