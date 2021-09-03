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Giriş Tarihi: 3.9.2021 09:50 Son Güncelleme: 3.9.2021 10:03

Dünya bu haberi konuşuyor! Benjamin Button gerçek oldu

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Dünya bu haberi konuşuyor! Benjamin Button gerçek oldu
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Başrolünde Brad Pitt ve Cate Blanchett’in oynadığı “Benjamin Button” filmi, gerçek oldu. Yaşlı bir bedende doğan ve yıllar geçtikçe giderek gençleşerek bir bebek haline gelen Benjamin Button adlı karaktere benzeyen bir bebek, Güney Afrika’da doğdu. 20 yaşındaki genç bir kadının “progeria” hastalığını taşıyarak doğan bebeği, dünyada oldukça ilgi çekti.

Geçtiğimiz yıllarda Amerikan edebiyatının bol ödüllü yazarlarından F. Scott Fitzgerald tarafından kaleme alınan Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi isimli kitaptan uyarlanan "Benjamin Button" filmi, Güney Afrika'da gerçek oldu.

GERÇEK BENJAMİN BUTTON

Yaşlı olarak doğan ve giderek gençleşerek bebek halini alan Benjamin Button isimli bir karakterin hayatını anlatan, başrollerini Brad Pitt ve Cate Blanchett'in paylaştığı filmi adeta gerçeğe çeviren bebeğin görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafların ardından dünya basınının peşine düştüğü olay, Güney Afrika'da yaşandı. Güney Afrikalı 20 yaşındaki genç kadın, yüzü ve bedeni kırışıklıklarla kaplı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Cildinin ve yüzünün oldukça yaşlı bir insanı andırdığı bebek, oldukça nadir görülen bir hastalıktan muzdaripti: Hutchinson-Gilford sendromu, namıdiğer "progeria" hastalığı.

Doğan bebeklerinin adeta yaşlı bir kadın olduğunu gören aile, bu görüntüyle oldukça sarsıldı. Geçtiğimiz pazartesi günü, ülkenin Libode bölgesindeki evinde doğum yapan genç anne, bebeğinin kırışıklıklarla kaplı olduğunu görünce büyük bir korkuya kapıldı.

Aşırı doğum sancısı çeken, ancak çağırdıkları ambulansın gelmemesi sonucu evde doğum yapmak zorunda kalan 20 yaşındaki anne, bebeğiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, değişik görünümü nedeniyle gerçek "Benjamin Button" olduğu düşünülen bebeğin, genetik bir bozukluk olan progeria" hastalığı ile doğması nedeniyle böyle göründüğünü söyledi.

Bebeğin yerel basına konuşan büyükannesi, "Bize bebeğin engelli olduğu söylendi. Doğum sırasında bir gariplik olduğunu fark ettim. Doğduktan sonra hiç ağlamadı ve nefes almasında da bir gariplik vardı. Görünümü nedeniyle ilk anda şoke oldum. Ancak daha sonra buna alıştım. İnsanların ona sıra dışı görüntüsü nedeniyle isim takması ise bizi oldukça üzüyor. Eğer elimden gelseydi, bebeğimizle acımasızca dalga geçen insanları hapse atardım" ifadelerini kullandı.

PROGERİA NEDİR?

Erken yaşlanma hastalığı olarak bilinen progeria, kişide hızla ve erkenden yaşlanmaya neden olan nadir ve ölümcül bir genetik bozukluktur. Lamin A (LMNA) (progerin) isimli bir genin mutasyonundan kaynaklanan bu hastalık, atardamarlarda erken yaşlardan itibaren sertleşmeye neden olur.

Bu hastalığa sahip olarak doğan bebekler, gelişim bozukluğu nedeniyle ortalama olarak 14 yıl yaşar.

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Dünya bu haberi konuşuyor! Benjamin Button gerçek oldu
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