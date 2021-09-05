ABD’den gelen görüntüler dehşete düşürdü! Zombi filmi değil...

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kaydedildi. Ayakta durmakta dahi güçlük çeken insanların dehşet verici boyuttaki halleri izleyenleri şaşırtıyor.
ABD Philadelphia'da görüntüler dünyayı korkuttu! Zombi filmi değil gerçek | Video
ABD'de artan uyuşturucu kullanımı sokakların görüntülenmesiyle bir kez daha ortaya çıktı. Milyonlarca gencin uyuşturucu bağımlısı olduğu ABD'de zombi filmlerini andıran görüntüler kaydedildi. Dünya basınında yer alan uyuşturucu bağımlıların görüntüleri sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.
DEHŞET VERİCİ GÖRÜNTÜLER
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlıların dehşet verici görüntüleri gündem oldu. Söz konusu görüntülerde insanların adeta bir yürüyen ölüye dönüştüğü görülüyor.
"AMERİKAN RÜYASI BU MU?"
İnsanların bu korkunç görüntüleri ve sokakların içler acısı hali ABD'nin gerçek yüzünü ortaya koydu. Görüntüler, ABD'de sokakların içler acısı hali izleyenlere "Amerikan rüyası bu mu?" dedirtti.