ABD’den gelen görüntüler dehşete düşürdü! Zombi filmi değil...

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kaydedildi. Ayakta durmakta dahi güçlük çeken insanların dehşet verici boyuttaki halleri izleyenleri şaşırtıyor.

ABD Philadelphia'da görüntüler dünyayı korkuttu! Zombi filmi değil gerçek | Video

ABD'de artan uyuşturucu kullanımı sokakların görüntülenmesiyle bir kez daha ortaya çıktı. Milyonlarca gencin uyuşturucu bağımlısı olduğu ABD'de zombi filmlerini andıran görüntüler kaydedildi. Dünya basınında yer alan uyuşturucu bağımlıların görüntüleri sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.